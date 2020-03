Cultura de cereale este esentiala pentru orice ferma, iar productia la nivel de tara inregistreaza cresteri de la an la an. Cultivatorii de cereale se confrunta insa tot mai des cu o serie de provocari: seceta, buruienile, bolile si daunatorii sunt doar cateva dintre problemele agravate tot mai mult de schimbarile climatice.



Daca in privinta primei probleme se pot lua masuri precum irigatiile, ceilalti factori de daunare necesita masuri specifice de prevenire si combatere, incepand de la lucrarile solului, alegerea de soiuri aclimatizate, tratamentul semintelor si pana la aplicarea produselor potrivite pentru protectia plantelor. Avand in vedere faptul ca graul are cea mai mare pondere intre culturile de cereale, iata ce se poate face pentru a preveni sau tine sub control bolile acestei culturi.

Care sunt cele mai pagubitoare boli la cultura de grau

Septorioza

Cultura de grau se confrunta cu numeroase boli ce pot afecta productia. Una dintre cele mai periculoase este septorioza. Aceasta poate aparea inca din toamna, dar atacurile severe au loc primavara. In functie de factorii climatici favorabili infectiei, pierderile pot trece de 25% din recolta. Chiar daca atacul de septorioza nu provoaca moartea plantei, boabele infestate sunt mici si sterile, neputand fi valorificate. Septorioza se previne si combate prin folosirea de fungicide specifice.

Rugina galbena

Rugina galbena a graului este capabila sa distruga lanuri intregi, sporii ciupercii putand fi purtati de vant pe distante mari. Odata observate simptomele infectiei in cultura, este, de obicei, prea tarziu pentru a mai preveni boala. Rugina galbena se recunoaste dupa pustulele de culoare galbena, asezata paralel in randuri, pe frunze, sub forma de benzi sau striatii. Combaterea ruginii galbene se poate face prin masuri agronomice cum ar fi semanatul in epoca optima si folosirea de soiuri rezistente, precum si prin tratamente cu produse fungicide.

Fainarea

Fainarea graului este produsa de ciuperca Erysiphe graminis, care se raspandeste mai ales prin resturile vegetale. Umiditatea mare si temperaturile din intervalul 5-28 de grade Celsius sunt printre factorii care favorizeaza cel mai mult atacul de fainare la grau, cu mentiunea ca ploaia inhiba raspandirea ciupercii. Alti factori favorizanti sunt fertilizarea in exces cu produse pe baza de azot, precum si densitatea mare la semanat.

Simptomele de fainare se pot vedea atat pe frunze, cat si pe tulpini sau spice. Frunzele sunt, insa, cel mai des infectate. Dupa cum o arata si numele, fainarea se poate recunoaste usor, deoarece produce pustule albicioase ce dau frunzelor un aspect caracteristic, de nuanta alba. Ulterior, culoarea acestor pete tinde sa devina gri-bruna.

Fainarea se poate preveni atat prin masuri agrotehnice, cat si prin tratamente cu fungicide. Din prima categorie fac parte: incorporarea resturilor vegetale prin lucrarile mecanice, semanatul de soiuri cu rezistenta ridicata la atacul de fainare si aprovizionarea plantelor cu ingrasaminte intr-un mod echilibrat. Totodata, se recomanda aplicarea unui fungicid pentru combaterea fainarii la grau cu substante ce au moduri diferite de actiune.

Fuzarioza

Aceasta boala ataca mai intai baza tulpinii, dupa care se extinde la nivelul tecii. Se poate recunoaste dupa dungile brun-inchise. Daca sunt afectate, nodurile inferioare capata aceeasi nuanta bruna, iar la baza tulpinii se dezvolta in fazele ulterioare un putregai. Fuzarioza si arsura spicelor se pot controla prin aplicarea unui complex de masuri agrotehnice pentru prevenire si combaterea patogenului.

Tratamentele cu fungicide

In general, prevenirea bolilor la grau se face prin aplicarea a doua tratamente in primavara. Primul se face la reluarea vegetatiei si este esential pentru prevenirea complexului de boli foliare. Recomandarea specialistilor este ca acesta sa se faca cat mai devreme posibil, in functie de conditiile care pemit intrarea in camp.

Cel de-al doilea tratament se face pentru protectia suplimentara a plantelor in fazele avansate de vegetatie si pentru a proteja frunza stindard. In anumite situatii, se poate aplica si un alt treilea tratament, care sa previna aparitia bolilor la spic.