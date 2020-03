Pe timp de iarna, facturile la energie si gaze explodeaza. Stii deja asta din proprie experienta. Daca vei pune in practica urmatoarele sfaturi, vei reusi sa faci mari economii pe viitor. Iata cum trebuie sa procedezi.

Ai centrala, cumpara-ti si un puffer

Centralele termice sunt eficiente, dar multe dintre ele nu te ajuta sa scapi de facturile mari. Daca ai una, poate a venit momentul sa iti cumperi si un puffer. Este un vas de acumulare care inmagazineaza agentul termic si te ajuta sa pastrezi o temperatura constanta in locuinta. Prin utilizarea unui astfel de rezervor, toate sursele de energie vor functiona pentru foarte putin timp la putere maxima. Astfel, pufferul va optimiza consumul de energie al centralei, indiferent de tipul acesteia (electrica, pe gaze, pe lemne etc.).

Foloseste becuri LED

Cu toate ca sunt mai scumpe, becurile LED te ajuta sa ai facturi mult mai mici la energia electrica. Acestea folosesc doar 20% din curentul necesar unui bec incandescent, iar durata de viata este de 25 de ori mai mare. O statistica interesanta arata ca in 20 de ani ai cheltui pe becuri LED aproximativ 100 de lei, in comparatie cu becurile normale, pe care ai da aproximativ 600 de lei. Pe langa economii, vei salva si mediul inconjurator pentru ca si consumul de energie electrica va fi mult mai mic.

Izoleaza-ti asa cum trebuie locuinta

Este o investitie majora, dar trebuie s-o faci, mai ales daca peretii casei nu au fost izolati pana acum. Daca ai o locuinta veche, indicat este sa o izolezi atat pe exterior, cat si pe interior. Vei avea nevoie de o echipa de profesionisti care sa se ocupe de acest aspect. Te va costa destul de mult, dar in cativa ani iti vei recupera investitia. Statisticile arata ca la o casa de patru camere bine izolata economisesti la facturi in jur de 1.200 de lei anual, in timp ce la un apartament de trei camere, economia ar fi de aproximativ 600 de lei in fiecare an.

Invata in permanenta sa faci lucruri noi

Vei pune bani deoparte si daca vei alege sa incepi sa faci mai des lucrurile pe cont propriu. Poti incepe cu bucataria si sa inveti sa gatesti. O cina luata in oras te poate costa si de cinci ori mai mult decat daca ai manca la tine acasa. Pe langa avantajul financiar, vei descoperi si alte mari satisfactii in arta culinara si, cu siguranta, alimentele vor fi intotdeauna proaspete si de calitate mai buna. Poti invata si sa faci mici reparatii in locuinta si sa nu mai apelezi la altii. Exista tutoriale pe YouTube pentru aproape orice.

Acestea sunt masurile pe care le poti lua pentru a face economii in anii urmatori. Puse in practica, te vor ajuta sa strangi mai usor banii de concediu.