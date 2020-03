Chiar daca meteorologii anunta temperaturi de primavara in multe locuri din Romania, iarna nu pare a-si pierde din drepturi, mai ales daca ne referim la nordul tarii. Gradele Celsius cu minus, zapada si partiile special amenajate pot fi elementele necesare unei vacante perfecte la munte, chiar si de scurta durata. Iata cum te poti relaxa intr-o statiune montana din Romania:

Schi, snowboard, sanius

Niciun tratament de remodelare corporala si nicio impachetare cu parafina nu vor avea efectele pe care miscarea, mai ales intr-o zona aflata la altitudine, cu un aer rarefiat le are asupra ta. Pe langa faptul ca iti vei consuma energia si te vei tonifia intr-un timp record, nu sunt de neglijat efectele pe care miscarea le are asupra psihicului.

Profita de peisaj, de oportunitatile pe care o zi petrecuta la munte ti le poate oferi si incearca sa te bucuri cat mai mult de orice moment petrecut departe de acasa si de rutina. Achizitioneaza-ti o pereche de schiuri,o sanie, placi snowboard si incearca sa profiti de locul in care te afli pentru a practica mai multe sporturi de iarna. Daca nu esti novice si-ti place adrenalina, poti sa iti programezi concediul astfel incat sa participi la concursuri locale de schi si snowboard.

Experiente locale specifice

Daca nu ai chef de o drumetie pe munte sau nu detii echipamentul necesar, poti sa alegi cabanele din zona unde sa mananci delicatese traditionale. De asemenea, poti vizita locuri speciale care au un farmec aparte in sezonul rece. Te poti orienta catre o crescatorie de cerbi sau o pastravarie din Bucovina, catre o rezervatie naturala de zimbri, cum e cea din Brasov sau o herghelie din zona Rasnovului.

Daca ai copii, te poti caza la o pensiune, acolo unde cei mici vor putea sa se familiarizeze cu modul de viata de la tara. Va fi o reala placere pentru ei sa calareasca ponei, sa hraneasca purcelusi si sa se joace cu ratuste. In plus, copiii sunt foarte receptivi atunci sunt implicati in diverse activitati, de la realizarea unui om de zapada, la fotografierea locurilor pitoresti.

Vizitarea imprejurimilor

Fie ca ajungi la Vatra Dornei, Sinaia sau Ranca, imprejurimile unei statiuni montane sunt de-a dreptul exceptionale. In conditiile date, nu e de mirare ca tot mai multi straini aleg sa-si petreaca vacantele in Romania. Potrivit unui studiu Eurostat, Romania are cea mai mare crestere a turismului in perioada de iarna din Uniunea Europeana. Roman sau strain, cu siguranta vei fi impresionat de ospitalitatea oamenilor din zona si de frumusetea satelor romanesti care au un farmec aparte pe timp de iarna. Ba mai mult, in foarte multe zone ale tarii inca se mai pastreaza vii traditii vechi de sute de ani.

Daca te-ai decis ca e timpul sa iti iei o vacanta, ar fi pacat sa dai Carpatii pe Alpii Francezi, mai ales daca locuiesti aproape de munte. In ultimii ani, Romania s-a racordat la standardele occidentale in materie de HoReCa din domeniul turistic, ceea ce inseamna ca poti sa te rasfeti intr-o statiune montana la maximum, fara a face eforturi considerabile in ceea ce priveste bugetul.