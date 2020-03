Antreprenorii romani au inteles importanta acordarii de benefiicii pentru motivarea salariatilor si, in ultimii ani, acestea au capatat forme dintre cele mai diverse. Rezultatul? Angajati capabili de a prelua responsabilitati mai mari in cadrul companiei si un mediu de lucru propice dezvoltarii. In conditiile in care mediul de afaceri actual pune tot mai mare accent pe un personal calificat, angajatorii fac eforturi cat mai insemnate pentru angrenarea de profesionisti in afacerea lor, dar si pentru pastrarea acestora in companie pentru un timp cat mai indelungat.



Luand in calcul cerintele actuale ale angajatilor si gradul de satisfactie ridicat pe care majoritatea acestora il au la locul de munca, s-ar putea spune ca mediul corporate romanesc a reusit sa anticipeze cu succes nevoile salariatilor si sa le ofere acestora beneficiile de care au nevoie. Totusi, considerand rapiditatea cu care procesele operationale din mediul de afaceri se modifica de la un an la altul, putem presupune ca acelasi lucru se va aplica si asteptarilor pe care salariatii le vor avea de la angajator, precum si beneficiilor pe care acestia spera sa le primeasca. Astfel, pentru cresterea gradului de retentie a angajatilor, va trebui ca antreprenorii sa dea dovada de acelasi spirit anticipativ si sa identifice, inca de pe-acum, modalitatile prin care isi vor putea motiva angajatii pe viitor.

Flexibilitate permanenta

Flexibilitatea la locul de munca este un beneficiu pe care foarte multe companii l-au adoptat cu succes si care si-a dovedit utilitatea de-a lungul timpului. Totusi, definitia flexibilitatii este pe cale sa se schimbe in viitorul apropiat si, daca in prezent angajatii apreciaza avantajele de a lucra de acasa sau de a avea un program de lucru pe care si-l pot face conform nevoilor specifice, asteptarile acestora se vor modifica in cel mai scurt timp.

Astfel, pe viitor, antreprenorii ar putea fi nevoiti sa renunte cu totul la programul traditional de munca si sa implementeze o structura de lucru project-based, in care angajatii sa poata alege cand vor veni la birou si care sunt orele pe care le aloca zilnic pentru o anumita activitate. Prin aceasta masura se va observa o mai mare productivitate a salariatilor si o responsabilizare mai mare a acestora spre a-si duce obiectivele la indeplinire.

Spatiu de lucru inalt tehnologizat

Spatiul de lucru al unei companii nu mai este demult doar un simplu loc in care angajatii isi desfasoara activitatea cotidiana, ci s-a transformat intr-un adevarat hub, cu un inalt grad de echipare, care imbina functionalitatea cu designul si confortul. Este deja stiut faptul ca un grad inalt de tehnologizare a spatiului de lucru nu mai este un capriciu, ci o adevarata necesitate, insa ritmul cu care evolueaza inovarea este unul galopant, care ne obliga sa inovam.

Pe langa internetul de mare viteza, sistemele de iluminat smart sau parcari subterane care suporta incarcarea masinilor electrice, tehnologia viitorului se va baza foarte mult pe eficientizarea activitatilor profesionale, pe imbunatatirea comunicarii si pe managementul mai bine organizat. Astfel, angajatii vor putea realiza mai mult lucrand mai putin, fiind capabili sa-si foloseasca la maximum aptitudinile si capacitatea intelectuala, fara a depune acelasi efort. Inteligenta artificiala, realitatea augmentata sau internetul lucrurilor sunt doar cateva din instrumentele cu ajutorul carora se va putea ajunge la acest deziderat.

Servicii conexe la locul de munca

Avand in vedere ca, in prezent, programul incarcat si lipsa timpului liber sunt factori demotivanti pentru majoritatea angajatilor, putem specula ca in anii urmatori acest fenomen se va accentua, iar angajatii vor fi tot mai putin determinati sa aleaga un loc de munca in care nu au acces la facilitati precum spatii de recreere, centre de fitness, sali de mese sau centre comerciale in imediata proximitate a spatiului de lucru.

In aceste conditii, un spatiu de lucru complet dotat cu toate aceste facilitati va creste productivitatea angajatilor si le va oferi acestora un control mai mare asupra programului zilnic. Pe langa serviciile functionale, angajatii viitorului isi vor dori si un spatiu de lucru cu un stil arhitectural aparte, un design primitor si decoratiuni care sa se identifice cu nisa afacerii in care activeaza.

Servicii de ingrijire personala

Intrucat granita dintre viata personala si cea profesionala a angajatilor devine una tot mai subtire, este de inteles faptul ca majoritatea salariatilor cauta solutii prin care sa-si indeplineasca unele nevoi personale direct la locul de munca, printre care: cele de miscare, de socializare sau de relaxare.

De aceea, centrele de wellness, spa, fitness sau yoga amplasate direct in cladirea spatiului de birouri vor reprezenta un beneficiu major pentru angajati si vor contribui la cresterea productivitatii, la imbunatatirea motivatiei si la o mai buna organizare a timpului liber pentru salariati.

Beneficii personalizate

In prezent, fiecare antreprenor incearca sa identifice pachetul de beneficii cel mai eficient, atat din punct de vedere financiar, cat si al impactului pe care acesta il va avea asupra angajatilor sai. Totusi, trebuie avut in vedere faptul ca fiecare membru al unei echipe are o personalitate, aspiratii si preferinte unice.

In aceasta situatie, un pachet de beneficii unitar acordat tuturor angajatilor ar putea sa trezeasca nemultumiri in randul unora. De aceea, pe viitor, este de asteptat ca beneficiile de tipul voucherelor cadou si al abonamentelor la sala de fitness, la teatru, la cluburi de lectura sau la yoga sa fie acordate in mod preferential, conform intereselor si dorintelor fiecaruia dintre angajati.

Avand in vedere directia spre care mediul de afaceri se indreapta, putem considera aceste beneficii drept adevarate necesitati, atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, prin prisma faptului ca prezenta sau lipsa acestora va avea un impact direct asupra calitatii personalului atras in companie.