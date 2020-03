Bucataria este, probabil, zona din casa care trebuie sa fie curatata cel mai des, pentru a evita o posibila contaminare cu bacterii a alimentelor. Foarte multe persoane folosesc si chiar abuzeaza de produse antibacteriene, care, de cele mai multe ori, sunt periculoase pentru mediul inconjurator, deci si pentru sanatate. Aceste produse toxice contribuie la poluarea aerului din interiorul locuintei. Asa ca se recomanda evitarea lor, mai ales ca exista numeroase modalitati sa va curatati bucataria in mod natural si eficient.

Blatul de lucru si chiuveta

Blatul de lucru este o zona foarte importanta in bucatarie: este locul unde este pregatita mancarea, unde este portionata si amplasata pe farfurii. Din acest motiv, este necesar ca blatul sa fie curatat meticulos. In functie de timpul avut la dispozitie, puteti opta pentru un produs de curatat din comert, ecologic, certificat, pentru a va asigura ca nu se depun substante toxice pe suprafata de lucru. Versiunea de detergent facut in casa include otet alb si apa calda sau o lingurita de sapun negru lichid dizolvat intr-un litru de apa calduta. In solutia de curatat puteti sa adaugati cateva picaturi de ulei esential de cimbru, pentru proprietatile sale antibacteriene.

Adesea trecuta cu vederea, chiuveta poate deveni un veritabil cuib de microbi, daca nu este intretinuta corect. Pe piata exista mai multe tipuri de chiuvete bucatarie din ceramica, otel inoxidabil sau compozit, pentru toate gusturile. Daca ati ales o chiuveta din ceramica, este suficient sa o curatati cu un burete umed si trei picaturi de ulei esential dezinfectant. In cazul unei chiuvete din otel inoxidabil, se amesteca trei parti de apa fierbinte cu o parte suc de lamaie si o jumatate de parte de otet alb.

Frecati cu un burete si uscati cu un prosop din microfibra, iar chiuveta va straluci. Pentru o chiuveta din compozit, este suficient detergentul recomandat mai sus, cu sapun negru lichid.

Plita de gatit si hota

Se poate opta pentru un spray special de curatat ecologic, cu care se stropeste suprafata murdara, se lasa sa actioneze in functie de recomandarile producatorului si se curata cu un burete moale. Sunt de preferat cremele de curatat pe baza de sapunuri vegetale si uleiuri esentiale, in amestec cu praf de marmura. In niciun caz nu folositi un burete abraziv, de sarma sau obiecte ascutite, pentru ca exista riscul sa deteriorati plita de gatit.

Citeste si: Ce trebuie sa ofere un frigider de top in 2020?

In cazul hotei, filtrul se curata in fiecare luna. Se elimina excesul de grasime, apoi filtrul se pune la inmuiat, timp de cateva ore, intr-un amestec de apa calda si sapun negru lichid. Se curata filtrul cu un burete si se usuca bine inainte de a-l pune la locul lui.

Frigiderul

Este adevarat ca temperaturile scazute din frigider contribuie la reducerea activitatii bacteriilor care strica alimentele. Totusi, doar pentru ca frigiderul mentine mancarea rece, nu inseamna ca este si sanatos. Acest aparat trebuie sa fie mentinut intr-o stare de curatenie perfecta.

Pentru a preveni proliferarea bacteriilor si mirosurile neplacute, trebuie sa fiti atenti la continutul acestuia si la modul in care functioneaza. Orice leguma mucegaita poate contamina alte produse. Impachetati cu atentie carnea, pentru ca aceasta nu trebuie sa intre in contact cu alte produse alimentare. Nu introduceti produse fierbinti in frigider, pentru ca vor determina cresterea temperaturii interioare, favorizand dezvoltarea bacteriilor. Acelasi lucru se va intampla si daca lasati deschisa usa frigiderului prea mult timp.

Frigiderul se curata la fiecare doua saptamani, pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor. Un produs de curatare natural este otetul alb, care are proprietati antibacteriene si degresante.

Citeste si: 15+ fotografii care "descriu" viata alaturi de un animal de companie

Solutia de curatare contine cantitati egale de otet alb si de apa fierbinte. Interiorul frigiderului se sterge cu un burete si nu se clateste.

Lamaia si bicarbonatul de sodiu sunt excelente impotriva mirosurilor neplacute din frigider. Insa, mirosurile neplacute pot fi prevenite prin stocarea corecta a alimentelor. Bicarbonatul de sodiu, pus intr-o cana, poate elimina mirosurile, iar praful se schimba in fiecare luna. Lamaia are un efect similar.

Robinete, faianta si gresie

Rosturile dintre placile de faianta se curata cu un amestec de bicarbonat de sodiu si detergent de vase lichid ecologic, frecand cu o periuta de dinti veche.

Iar calcarul depus pe robinet, placile de faianta ori gresie se elimina prin frecarea cu bucati de lamaie.

Citeste si: 10+1 secrete din bucatarie pe care ti-ai fi dorit sa le fi stiut...

Podeaua

Pentru a curata eficient si natural podeaua bucatariei, se poate prepara un detergent dintr-un litru de apa, o lingura de otet alb, doua linguri de bicarbonat de sodiu, patru picaturi de ulei esential de arbore de ceai, trei picaturi de ulei esential de lamaie, trei picaturi de ulei esential de rozmarin. Detergentul se foloseste similar produselor de curatat podelele pe care le gasiti pe rafturile magazinelor.

In concluzie, otetul alb, lamaia, bicarbonatul de sodiu, sapunul negru lichid si cateva uleiuri esentiale sunt tot ceea ce aveti nevoie pentru a curata bucataria in mod natural si a va proteja sanatatea. Iar produsele prezentate mai sus pot fi folosite cu succes pentru toate celelalte zone ale casei.