Klaus Iohannis, despre referendumurile din Ucraina organizate de autoritățile ruse

Klaus Iohannis a afirmat că România se ține la distanță de aceste provocări în legătură cu războiul din Ucraina, deoarece nimeni nu își dorește acest conflict militar declanșat de forțele ruse. Rusia a amenințat lumea cu un război nuclear, iar șeful statului român percepe această declarație ca o amenințare la securitatea și integritatea statelor și consideră că trebuie să se întreprindă ceva în acest sens.

„Așa cum, cu siguranță, aţi putut să observați noi respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred că este un lucru de la sine înțeles să încercăm să corectăm noi aceste mesaje. Nu își dorește nimeni războiul, în afară de Rusia, Rusia care a atacat Ucraina. Iar noua evoluție a narativului, care este o amenințare mai mult sau mai puțin directă cu un război nuclear împotriva Europei, este, pur și simplu, inacceptabilă și trebuie combătută cu toată hotărârea. Cum aceste referendumuri care se țin în aceste zile în zone din Ucraina care au fost ocupate de Rusia sunt complet inacceptabile și cred că nu vor fi recunoscute, practic, de nimeni. Însă nu putem să tratăm cu ușurință aceste amenințări”, a afirmat Klaus Iohannis, la declarațiile de presă date în San Francisco.

Președintele României a declarat că țara are parte de suport și sprijin de securitate și că nu va fi implicată în războiul declanșat de Rusia deoarece interese în acest scenariu are doar țara atacatoare. Iohannis face un apel către cetățeni pentru a-i liniști și pentru a-i asigura că lucrurile se află sub control și nu există motive de panică și haos în țară, chiar dacă România are o graniță impunătoare cu Ucraina și este sub lovitură directă.

„România, ca parte a NATO, este pregătită pentru orice scenariu, doar că nu ne dorim orice scenariu, scenariul pe care ni-l dorim noi este retragerea Rusiei din Ucraina și negocieri de pace, pentru asta cred că trebuie să se implice toată lumea. Românii nu trebuie să intre în panică, România nu are de gând să intre în război, cum NATO nu are de gând să intre în război cu Rusia, dar dezescaladarea trebuie să existe de ambele părți, nu putem noi doar să zicem că vrem pace și cealaltă parte să ne amenințe cu război. Este o situație foarte tensionată și noi, care avem cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații NATO, suntem, evident, într-o poziție specială, însă suntem hotărâți să facem față oricărui scenariu”, a completat președintele României. Citeste si: Automobile Bavaria neagă implicarea lui Schmidt, apropiat al...

Klaus Iohannis a menționat și despre adoptarea unui nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Până acum, România a fost de acord cu toate sancțiunile impuse la adresa statului agresor. Urmează ca toate statele membre UE să se adune pentru a discuta o nouă serie de sancțiuni cu care aceștia să și fie de acord pentru a putea stagna puterea Rusiei.

„Noi am sprijinit toate pachetele de sancțiuni și trebuie să știți că ele nu se bazează pe niște propuneri venite prin presă sau prin alte căi. Există echipe de negocieri la Bruxelles și lucrează pe acestea. Noi suntem bine conectați la întregul spectru și România, cu siguranță, își va expune acolo punctul de vedere și, în final, dacă există o înțelegere generalizată, sigur, vom promova acest pachet. Cred că este inoportun să discutăm în faza de pregătire ce anume se poate include în pachet. Până la urmă, acest pachet trebuie negociat între toate statele membre, fiindcă, dacă nu este toată lumea de acord, pachetul pur și simplu nu poate fi pus în practică”, a punctat șeful statului. Citeste si: Zelenski acuză Crucea Roșie că nu protejează drepturile...

Despre autor: