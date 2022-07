„Suntem convinşi că prin programele after school se poate reduce abandonul şcolar. Dacă ai redus abandonul şcolar măcar în prima perioadă, de la clasa începătoare până la clasa a patra, a cincea, ai şansa să menţii copiii în şcoală. Dacă abandonul începe în clasa întâi, a doua, a treia, sigur că e greu să opreşti abandonul şcolar.

De aceea, noi am propus ca programele after school la nivel naţional să se extindă, dar nu se poate face într-un singur an, nici măcar în doi ani. Noi credem că în termen de trei - patru ani se poate atinge această ţintă, cu un efort uriaş", a spus Kelemen Hunor, la evenimentul care a avut loc la Palatul Parlamentului.