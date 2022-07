Fostul liberal a completat că, în loc să hotărască repede acordarea de despăgubiri, Guvernul înființează o comisie interministerială, în timp ce culturile sunt „distruse” de secetă în multe zone din țară.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat vineri că, de săptămâna viitoare, va fi înființat un comitet interministerial care se va ocupa de efectele schimbărilor climatologice în agricultură și de repercusiunile pe care le produce seceta pedagogică în acest domeniu.

„Am avut o discuţie cu domnul ministru Daea, miercuri în şedinţa de Guvern, şi, după ce am analizat, am luat decizia ca începând de săptămâna viitoare să înfiinţăm un comitet interministerial care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă efectele şi impactul în agricultură al schimbărilor climatice şi, aşa cum am scos în evidenţă, efectele pe care le produce seceta pedologică", a declarat premierul, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.