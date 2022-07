Cât despre impozitul de proprietate, el a arătat că au fost de la început discuții legate de pragul minim, de valoarea la care se raportează acest impozit, dacă se va lăsa pentru primari un prag minim, respectiv un prag maxim între care să decidă.

Pe de altă parte, liderul UDMR a atras atenția că există în București câteva cazuri, respectiv 20 - 30 de microîntreprinderi cu o singură persoană, fără niciun angajat, cu un rulaj de un milion pe fiecare, cu taxe minime de 3% și proprietar peste jumătate de cartier de blocuri construite pe microîntreprinderi.

Trebuie să fim atractivi, şi de aceea eu am respins să trecem la impozit progresiv, de aceea am spus că nici la dividende nu trebuie să mergem mult prea mult, 5% nu e ok, hai să mergem la 8%. Şi eu aş mai fi vrut, dar nu s-a putut, să mergem şi pe o taxă de solidaritate sau o suprataxare pe anumite firme, pe anumite zone, acolo unde au făcut un extra profit faţă de 2019, că trebuie să găseşti un moment de raportare, şi să dăm pentru un an, doi ani o astfel de soluţie, ca să avem bani, fiindcă în pandemie erau câteva ramuri industriale economice care au câştigat", a menţionat el.