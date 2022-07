Întrebat dacă Nicolae Ciucă va avea aceeași soartă ca a lui Florin Cîțu, Ludovic Orban a spus: „Nimeni nu-l respectă pe Ciucă. Ciucă n-are nicio legătură cu PNL. Dacă ascultaţi ce vorbesc oamenii din PNL despre Ciucă, o să vă lămuriţi că Ciucă va fi aruncat la lada de gunoi imediat ce nu va mai fi folositor pentru trădătorii de profesie care sunt la butoanele PNL".

Cât despre motivul pentru care liberalii „i-au întors spatele” lui Cîțu, Orban a spus că „nimeni nu dădea doi bani pe Cîţu, chiar şi atunci când vorbeau în toată campania că este cel mai bun, cel mai deştept, că va ţine partidul la guvernare 8 ani de zile".

Florin Cîţu a decis, miercuri, să demisioneze de la şefia Senatului, după ce grupul senatorilor PNL l-a informat că îi retrage sprijinul politic pentru această funcţie. Alina Gorghiu va prelua funcția interimar. Într-o declarație de presă, Cîțu a confirmat că a demisionat după ce colegii săi nu au fost de acord cu declarația privind măsurile guvernamentale.

„Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, este o funcţie politică, binenţeles că în aceste condiţii, nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a declarat Cîțu.