Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al organizaţiei judeţene PNL Timiş se va întruni săptămâna viitoare pentru a analiza activitatea edilului din municipiul Lugoj, Claudiu Buciu, după ce, luni, primarul liberal a desfiinţat Casa de Cultură a Municipiului, Şcoala de Arte „Remus Taşcău", Galeria de Artă şi Serviciul de Administrare a Cinematografului „Bela Lugosi".

Sancțiunea care îi va fi aplicată va fi supusă dezbaterii Biroului Permanent Judeţean al organizaţiei judeţene PNL Timiş. Claudiu Buciu riscă excluderea din partid. De asemenea, va fi analizată activitatea consilierilor locali ai PNL Lugoj şi rezultatele organizaţiei municipale a PNL Lugoj.

Potrivit proiectelor de hotărâre, cele patru instituții de cultură se vor desființa, personalul tehnic va fi preluat din data de 1 iulie, în termen de 60 de zile, de aparatul de specialitate al primarului, iar patrimoniul instituțiilor desființate va fi preluat de către Unitatea Administrativă a Municipiului Lugoj.

Zilele trecute, Claudiu Buciu declara presei locale că prin desființarea acestor instituții „doar scăpăm de oameni care au plătit lăutari din bani publici la chefurile PSD”, dat fiind că „cei care s-au ocupat de cor sau de teatru (...) nu au atras spre teatru copiii”.

Edilul și-a exprimat încă din noiembrie 2021 intenția de a desființa Casa de Cultură a Municipiului, activitățile desfășurate aici urmând a fi preluate de o direcție a Primăriei.

Președintele PSD Lugoj, Călin Dobra, a criticat în termeni duri acțiunea lui Claudiu Buciu și a spus că totul reprezintă doar o manevră în interes personal făcută de primarul Claudiu Buciu care reorganizează aceste instituții pentru a le oferi funcții unor apropiați față de care are obligații.

„Din pacate, astazi am asistat la un dezastru in ceea ce inseamna administratia locala din Lugoj si spun acest lucru referindu-ma la adoptarea proiectului de hotarare privind desfiintarea unor institutii de prestigiu din municipiu. Aici vreau să fac referire la Scoala de arta, Casa de cultura, Galerie de arta, Serviciul Sere, Serviciul de Administrare a Cinematografului Bela Lugosi, Serviciul de piete-oboare si Directia de politie locala.

Din pacate, chiar in referatul de necesitate realizat si semnat de primar se specifica foarte clar deschiderea fata de cetateni si o abordare rapida fata de cetatean, dar prin desfiintarea acesor directii si comasarea lor in birouri in cadrul primariei nu se arata decat o lipsa de interes si un total interes in ceea ce inseamna angajarea unor oameni, care au servit interesele actualului primar, ca sa ajunga pe functie.