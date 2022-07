Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunțat că se retrage din fucție. Totodată, oficialul le cere deputaţilor vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare. Acesta afirmă că nu săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi și-a desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea executivă. Ministrul a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

"În urma apariţiei în spaţiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: le solicit tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toţii egali în faţa legii şi vreau să am posibilitatea de a elimina orice potenţială suspiciune; mă retrag din funcţia de ministru - nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activităţii mele guvernamentale; de asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulţumesc tuturor celor care aveţi încredere în mine, în nevinovăţia mea şi în toate lucrurile bune pe care le-am făcut!", a scris Chesnoiu pe pagina sa de Facebook.