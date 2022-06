USR, moțiune simplă împotriva ministrului Educației. Declarațiile lui Sorin Cîmpeanu în plenul Camerei Deputaților

„Am fost acuzat că sunt comod. Cred că puteţi să spuneţi că sunt incompetent, că sunt urât, că sunt bătrân. (...) Aş vrea şi eu să fiu mai tânăr, dar din păcate sunt bătrân. Sunt bătrân, sunt urât, dar comod nu sunt. (...) Comoditatea cred că este singurul lucru care îmi lipseşte. (...) Am fost acuzat că fac reformă între două cafele.

Nu fac reformă între două cafele, distins coleg. Singura reformă pe care o cunosc eu este reforma România Educată, care a beneficiat pe parcursul a mai mulţi ani de consultarea tuturor actorilor implicaţi în educaţie, direcţi sau indirecţi. Eu altă reformă nu cunosc", a arătat ministrul.

Sorin Cîmpeanu a precizat că învăţământul dual este o preocupare permanentă pentru Ministerul Educaţiei. „Învăţământul dual beneficiază de o finanţare de 338 milioane de euro din PNRR pentru mai mult de zece campusuri de învăţământ dual.

Tot din PNRR, care are o finanţare de 3,6 miliarde de euro, toate sub tutela „România Educată". Când am preluat mandatul pentru educaţie, PNRR prevedea exact un miliard de euro. (...) Provocarea este aceea a utilizării acestor fonduri", a susţinut Cîmpeanu.

Acuzațiile USR către ministrul Educației

Deputații USR susțin că Sorin Cîmpeanu „are corigențe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului”. În moțiune se arată că ministrul este corigent la alocarea bugetară, bugetul Educației fiind la un minim istoric. USR susține că, în 2022, bugetul Educației este de 2,28% din PIB, aproape jumătate cât a promis Cîmpeanu în luna noiembrie a anului 2021.

De asemenea, partidul adresează în moțiune un apel către parlamentari pentru a participa la „construcția unui sistem de învățământ cu adevărat modern, cu școli în care elevii și profesorii să vină cu plăcere”.

Totodată, USR solicită Guvernului să ia măsuri reparatorii urgente precum: refacerea metodologiei de finanţare în aşa fel încât banii europeni să ajungă cu adevărat la comunităţile marginalizate, regândirea programului anunţat „Masă sănătoasă în şcoli" în aşa fel încât de masa caldă să beneficieze toţi preşcolarii şi elevii, nu doar cei de gimnaziu, mai cu seamă cei din şcolile din comunităţile defavorizate.

USR mai cere realizarea unor norme metodologice care să facă transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea în care fac școală cu adevărat gratuit, cât și realizarea planurilor-cadru, care au ajuns să aibă vârste istorice, pe baze adaptate realității din 2022.

De asemenea, grupul deputaților USR solicită, în moțiune, demiterea imediată a ministrului Educației, susținând că acesta este „cel care poartă responsabilitatea pentru dezastrul în care se afundă învățământul din România”.

