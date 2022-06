Sorin Oprescu a ieșit din închisoare miercuri, 1 iunie, după ce a plătit cauțiunea de 5.000 de euro. El trebuie să locuiască la adresa specificată în documentele predate în cadrul procesului şi să nu părăsească Grecia.

Fostul edil al Capitalei se consideră nevinovat și a declarat, într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, că speră să trăiască pentru a-și demonstra nevinovăția.

Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Cât despre faptul că a fost prins în Grecia, la patru zile după ce a fost condamnat și dat în urmărire, Sorin Oprescu susține că nu se pune problema ca el să fi fugit de autorități. El spune că vrea de mult timp să se stabilească în Grecia și că își depusese și actele pentru rezidența în această țară, unde vrea să își trăiască anii de pensie.

Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (n.r Grecia), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă. Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate întradevăr se dorește să se afle adevărul”, a mai spus el.