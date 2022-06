Președintele Klaus Iohannis: „Nu există o decizie în coaliție pentru schimbarea sistemului de impozitare”

Discursul aleșilor din spațiul public a atins iar domeniul taxelor și impozitelor pe care trebuie să le plătească românii, dar și companiile. În aceste dezbateri se remarcă și social-democrații, ale căror viziuni pentru evoluția acestui sistem se bat cap în cap.

În acest val de declarații, președintele Klaus Iohannis vine cu lămuriri. Șeful statului subliniază că românii nu vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru a-și achita dările către stat.

„Taxele și impozitele nu vor crește”, afirmă oficialul de la Cotroceni, care este de părere că românii nu trebuie să se teamă că „de mâine se va schimba sistemul de impozitare și vor trebui să plătească mai mult”.

„Discuţii evident sunt şi este uşor de înţeles de ce sunt aceste discuţii, în condiţiile în care bugetul de stat trebuie să fie în posibilitatea de a finanţa toate subvenţiile care au fost decise, de exemplu în sectorul energetic, este nevoie, pe cealaltă parte, de venituri şi toată lumea caută venituri în plus, însă la acest moment nu există o decizie la nivelul coaliţiei pentru a schimba sistemul de impozitare şi nu cred că se va întâmpla foarte curând.

Nu este, după părerea mea, greşit să fie luate în discuţie diferite variante posibile, însă românii nu trebuie să trăiască cu teama că mâine se schimbă sistemul de impozitare şi dintr-o dată trebuie să plătească mai mult. Aceste lucruri deocamdată rămân cum sunt stabilite şi discuţiile care se poartă, în mod nu neapărat cu titlu de noutate, dar ele se poartă mai mult la televizor decât în coaliţie.

Nu există o decizie politică pe creşterea impozitului sau a taxării şi Guvernul s-a angajat să nu crească impozitarea, ceea ce aşa va rămâne", a spus şeful statului, luni, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Nu există o decizie politică pe creşterea impozitului sau a taxării şi Guvernul s-a angajat să nu crească impozitarea, ceea ce aşa va rămâne", a spus şeful statului, luni, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

PSD: Impozitul progresiv va sprijini clasa de mijloc

Social-democrații militează în ultima vreme pentru implementarea impozitului progresiv, în detrimentul cotei unice. Prin vocea lui Marcel Ciolacu, ei aduc argumente precum:

„Orice societate iti doreste o clasa de mijloc cat mai dezvoltata si cat mai larga. Mi-as dori sa venim in primul si primul rand cu anumite deduceri la impozitul pe venit la cei cu venituri foarte mici si cu deductibilitate foarte larga si deduceri pentru clasa medie – pentru invatamant, pensii private, after-school, asigurari de sanatate. Astfel impingi sa dezvolti si serviciile (...)



De exemplu, venitul dumneavoastra fiind impozitat acum 10% il ducem la 15%. Eu, stat, in schimb va las ca cei 5% dumneavoastra personal sa decideti daca mi-i dati mie, statului, sau ii cheltuiti pentru o locuinta mai mare, independenta energetic, pentru copiii dumneavoastra, ati mai facut un copil va luati o camera in plus. Asa se dezvolta societatea. Nu trebuie sa ramanem inchisi in anumite lucruri", spunea liderul PSD în urmă cu câteva zile.

PNL: Avem nevoie de optimizare, nu de schimbarea sistemului

Liberalii nu cred în această bunăstare adusă de impozitarea progresivă și se opun schimbării cotei unice. În viziunea lor, oportună nu ar fi modificarea sistemului, ci optimizarea lui.

„In primul si in primul rand, optimizarea fiscala este necesara. Mai mult decat atat, o mai buna colectare a taxelor si impozitelor, digitalizarea ANAF, reducerea evaziunii fiscale, mediul de afaceri care sa fie stimulat sa isi plateasca taxele si impozitele corect, inclusiv investitorii straini, iarasi, sunt lucruri pe care le fac toate tarile Uniunii Europene si trebuie sa le faca mai mult si Romania, pentru ca avem o rata inca de colectare scazuta nu doar din cauza fiscalitatii scazute, ci si din cauza neconformitatii fiscale, neconformarii la a-si plati taxele si impozitele. Citeste si: Iohannis, despre eliminarea dependenței energetice a Uniunii Europene

Sa nu uitam ca, totusi, vine o criza. Vine o criza care vine in toata lumea, in toata Uniunea Europeana, dupa pandemie, din cauza inflatiei, din cauza cresterii preturilor la energie si, mai noi, din cauza agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Or, in perioade de criza, nu se recomanda nici sa cresti taxe si impozite, nici sa pui presiuni suplimentare pe un mediu de afaceri care si asa este incercat, si trebuie sa le lasi oamenilor banii pentru a putea sa treaca peste criza”, a explicat eurodeputatul PNL Cristian Busoi.

