Actul fondator privind relaţiile dintre NATO şi Rusia, semnat în urmă cu 25 de ani, prevedea printre altele măsuri vizând “prevenirea oricărei concentrări de forţe convenţionale”, în special în Europa Centrală şi de Est. Dar, atacând Ucraina şi rupând orice dialog cu Alianţa, Rusia singură a “invalidat conţinutul acestui Act fondator”, a subliniat Mircea Geoană într-un interviu acordat AFP la Vilnius, potrivit Agerpres.

Ruşii “s-au angajat atunci să nu agreseze vecinii, ceea ce fac acum, şi să ţină consultări regulate cu NATO, ceea ce nu fac”, a precizat Mircea Geoană.

Actul fondator “pur şi simplu nu funcţionează, din cauza Rusiei”, iar Alianţa nu mai are “nicio restricţie” pentru a se dota cu o “postură robustă pe flancul estic”.

În 2017, NATO a desfăşurat grupuri tactice multinaţionale în ţările baltice şi în Polonia pentru a descuraja Rusia, apoi a trimis întăriri după invazia rusă a Ucrainei la sfârşitul lui februarie.

Ţările baltice doresc în prezent o prezenţă a NATO şi mai importantă şi îi cer în special să dezvolte brigăzi, în loc de grupuri tactice mai puţin importante.

Mircea Geoană a vorbit, în cadrul unui podcast, despre momentul în care s-a întâlnit, în trecut, cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: «Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!». Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a explicat numărul doi în NATO, potrivit adevărul.ro.