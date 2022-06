Proiectul legislativ prevede, printre altele, ca tinerii care vor accesa programul de creditare pus la dispoziție prin „StudentInvest” și care se angajează în termen de 4 luni de la data promovării examenului de licență, se vor bucura de scutirea de la plata impozitului pe venit pe o perioadă de maximum doi ani, începând cu data angajării. Cei deja angajați beneficiază de scutirea plății impozitului pe salariu din prima lună după promovarea examenului de licență.

Programul cu caracter educațional are ca obiect facilitarea accesului la finanțe pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți care sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației. Acesta pune accentul pe creșterea accesului la programele de învățământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, cât și a șomajului în rândul tinerilor absolvenți, se arată în expunerea de motive.

Pentru tinerii care se angajează în termen de patru luni de la terminarea studiilor de licență, angajatorul depune lunar la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) documentația necesară în vederea scutirii de la plata impozitului pe salariu, în limita a maximum 500 de lei pe lună, pentru o perioadă de doi ani, de la data angajării.

Ajutorul oferit tinerilor constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 de lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, 4 exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) trimestrial plus o marjă de 5,5%; comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare; comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 de milioane de lei.

Un astfel de proiect a mai fost depus la Senat, în anul 2019. A fost propunerea lui Lodovic Orban, care a venit la scurt timp după ce acesta a declarat că nu i se pare drept ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. IT-istii castiga cel mai bine in Romania. A fost o perioada in care sa stimulezi, ca oamenii sa se duca spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, va spun sincer. De ce?