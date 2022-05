El a mai afirmat că discursul preşedintelui rus, Vladimir Putin, de luni a fost mai degrabă defensiv şi justificativ pentru acţiunea Federaţiei Ruse în Ucraina.„Parada de la Moscova era un eveniment pe care Federaţia Rusă îl organiza în fiecare an, dar în ciuda acelor analize care spuneau că 9 mai va fi momentul la care va fi sărbătorită o victorie pe frontul din Ucraina, dacă a existat o astfel de planificare din partea Federaţiei Ruse, este clar că realitatea din teren a dus la o altă realitate astăzi, 9 mai, şi nu a putut fi sărbătorit nimic notabil.

Am urmărit cu atenţie evenimentul şi nu am constatat nimic deosebit, nimic spectaculos în afară de absenţele notabile pe care toată lumea le-a observat şi, de asemenea, un discurs al preşedintelui Putin mai degrabă defensiv şi justificativ pentru acţiunea Federaţiei Ruse în Ucraina, dar un discurs care arată în anumite puncte ale sale o serie de elemente care indică iarăşi o realitate răsturnată, adică un alt tip de realitate decât cea pe care toată lumea o cunoaşte", a spus ministrul de Externe.

Acesta a precizat elementele din discursul preşedintelui rus care arată o realitate răsturnată, dând ca exemplu în primul rând referirile la propunerile Rusiei înaintate în decembrie SUA şi NATO.

Este un fel de ultimatum, un fel de take it or leave it, deci un tip de propunere care fie este acceptată de interlocutori, fie duce la închiderea negocierilor. De fapt, Federaţia Rusă era cea care avea alte planuri, ceea ce noi văzusem deja prin acumularea foarte puternică de forţe în jurul Ucrainei. Se mai vorbeşte acolo de pregătiri pentru o invazie a pământurilor noastre istorice, inclusiv a Crimeii.