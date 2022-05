Aleksei Navalnîi a distribuit pe Twitter o fotografie cu paşaportul unui bărbat numit Ilia Ivanovici Navalnîi, despre care a spus că părea să fi fost lăsat în mod deliberat lângă un cadavru din Bucha.

Navalnîi a completat că nu știe dacă individul îi este rudă, dar provine din același sat ca tatăl său. El a reînnoit apelul către cetățenii ruși să demonstreze împotriva conflictului armat din Ucraina.

Milioane de oameni au fost forțați să fugă din Ucraina după ce forțele moscovite au invadat țara, pe 24 februarie. Mii de ucraineni au fost omorâți sau răniți, iar orașe și sate au fost distruse.

1/9 A passport with the surname “Navalny” lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv— Alexey Navalny (@navalny) April 19, 2022