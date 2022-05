Ideea construirii unui nou tronson rutier a venit încă din anul 2017, când primarul orașului Seini i-a cerut podarului bacului care traversa râul Someș să numere persoanele care trec zi de zi prin zonă. El nu știa să-i numere, iar în dreptul fiecărui om a trecut pe foaie o liniuță.

„M-am dus cu podul plutitor până în Baia Mare şi vreau să vă spun că am avut foarte mari emoţii pentru că era destul de nesigur. M-am întors seara, mi-a dat o hârtiuţă pe care am înfoliat-o şi care are 263 de linuţe”, a declarat Gabriela Tulbure, primar Seini, pentru Observator.