Nicolae Ciucă: „Asigur românii că nu suntem în pericol să nu putem asigura uleiul necesare pentru consum”

„Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii şi procesatorii din industria agroalimentară şi am vrut azi să vin să vizitez una dintre facilităţile de procesare. Am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajaţi are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro şi produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporţie de 40% necesarul de consum de ulei din ţara noastră (...)

Am discutat deci şi cu fermierii săptămâna trecută şi cu procesatorii, chiar aici, în fabrică, şi în acest moment există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârşitul recoltei, adică până în luna august şi, de asemenea, mi-au dat asigurări cei conducerea fabricii că există materie primă până la sfârşitul anului.

Ca atare, doresc să îi asigur pe toţi cetăţenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem asigura uleiul comestibil necesar pentru consum", a afirmat Ciucă, la finalul vizitei efectuate la fabrica de ulei Bunge din Buzău.

Premierul a îndemnat fermierii să crească suprafețele cultivate cu floarea-soarelui și producția de ulei

Nicolae Ciucă a discutat, în urmă cu o săptămână, cu reprezentanții asociațiilor de fermieri și producători de semințe și ulei de floarea-soarelui despre securitatea alimentară, asigurarea stocurilor necesare pieței interne, precum și despre soluțiile guvernamentale de răspuns la problemele cu care se confruntă acest sector.

„Am dorit să avem aceste consultări pentru a primi asigurări direct de la sursă că există stocuri suficiente de ulei pentru populație, inclusiv în cazul în care ar exista o cerere suplimentară a pieței. România are un potențial agricol foarte important, iar noile măsuri guvernamentale pe care le avem în vedere vor susține acest domeniu extrem de important pentru economie", a afirmat oficialul.

Discuțiile au avaut ca obiectiv creșterea suprafețele cultivate cu floarea soarelui, producția de semințe și, în mod special, nivelul de procesare a semințelor și producția de ulei de floarea soarelui, pentru piața internă și pentru export.

România poate juca un rol important la nivelul Uniunii Europene pentru a compensa pierderea de importuri din Ucraina, în condițiile în care țara noastră este unul dintre principalii exportatori de cereale, a subliniat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.

