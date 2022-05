„Modul în care se realizează acum întreg procesul diferă substanţial faţă de ce a fost. Am preluat un program cu aproximativ 200 de blocuri finalizate, însă nerecepţionate de 4 - 12 ani. Am reziliat 53 de contracte, iar acum expertizăm blocurile în vederea realizării lor. Dacă până acum, lucrările de reabilitare au fost extrem de prost executate (cu infiltraţii, tâmplării nefuncţionale şi finisaje de proastă calitate), acum am dublat numărul de inspectori care merg pe şantiere şi verifică cu rigurozitate materialele folosite, calitatea lucrărilor şi respectarea condiţiilor legale.