Guvernul pregătește, în pachetul de măsuri sociale, și posibilitatea amânării ratelor, așa cum s-a întâmplat și la începutul pandemiei, în luna martie a anului 2020.

Propunerea vine în contextul în care costurile împrumuturilor cresc; BNR a majorat dobânda de referință până la 3%, iar indicele ROBOR a ajuns azi la 4,7%, un record al ultimilor 9 ani. Concret, acest lucru înseamnă rate mai mari cu câteva sute de lei.

În timpul crizei sanitare, aproape 600.000 de români au apelat la amânarea ratelor la credite. Specialiștii atrag atenția că hotărârea trebuie să fie luată numai în caz de urgență, dat fiind că dobânzile și comisioanele continuă să se adune și pe perioada suspendării ratelor.

„S-a reușit să ținem inflația cu o singură cifră și sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reușit, împreună cu BNR, să ținem cursul valutar sub 5 lei. Este posibil să crească inflația la 2 cifre, dacă nu suntem eficienți guvernamental (...). Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord.

Luni, se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate", a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, potrivit digi24.ro.

„Important e că am ajuns la un consens, important e că am constatat cu toții necesitatea și, repet, cel mai important este că colaborăm și vorbim despre oportunitățile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic", afirmă Ciolacu.