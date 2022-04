După invazia rusă în Ucraina, România şi-a intensificat activitatea diplomatică. Mai mulţi oficiali străini de rang înalt au efectuat vizite în România, la nivel de Guvern au existat discuţii cu reprezentanţii Executivelor din regiune şi nu numai. Totodată, au avut loc numeroase reuniuni ale aliaţilor.

Cea mai recentă vizită a avut loc pe 11 martie, când vicepreşedinta SUA Kamala Harris a discutat, la Palatul Cotroceni, cu autorităţile de la Bucureşti. Oficialul american a oferit asigurări că Washingtonul este decis să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO, o hotărâre fermă a administraţiei de la Casa Albă.

„În contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă, am discutat despre diversificarea surselor de energie şi a rutelor de transport. Am subliniat, totodată, importanţa operaţionalizării rapide a interconectorului Bulgaria - Grecia. Odată finalizat, acesta va putea fi conectat la gazoductul BRUA, deja operaţional, şi astfel coridorul vertical de gaze, care are o importanţă crucială, să devină funcţional", a declarat Klaus Iohannis.