Ludovic Orban se arată uimit de faptul că există persoane care îl învinovățesc pe președintele Ucrainei de război, în condițiile în care Rusia a atacat această țară, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Sunt șocat. Văd că avem cozi de topor, nu puține, care propagă aberația că Zelenski este de vină pentru drama poporului ucrainian, pentru că a decis să se lupte cu Putin pentru a apăra Ucraina. Conform acestei teze, dacă mâine Putin invadează România, noi am fi de vină dacă am îndrăzni să ne apărăm țara. Mai bine să ne lăsăm conduși de Putin, dar să fie pace. Am un mesaj simplu pentru aceste goarne putiniste. Emigrați în Rusia! Acolo veți simți din plin "binefacerile" regimului Putin. Pentru că nu veți avea această "ocazie" în România. Pentru că românii, ca și ucrainienii, își vor apăra țara.