Grupul este destinat voluntarilor, donatorilor, tuturor celor care vor să se implice în a-i ajuta pe ucraineni.

"Am făcut grupul 'Uniţi pentru Ucraina - United for Ukraine' pentru că ştiam că va fi nevoie de ajutor. Dar ce se întâmplă de ieri, de când Putin a invadat Ucraina şi vecinii noştri şi-au părăsit casele de teama bombelor, este excepţional. Zeci de mii de români s-au înscris pe grup, mii s-au înscris deja ca voluntari - îşi pun casele la dispoziţia ucrainenilor, sunt şoferi care fac curse să aducă oamenii la graniţele cu România, se oferă alimente, haine, chiar locuri de muncă. Sunt Oameni care ajută Oameni, este o revărsare de solidaritate nemaivăzută care este primită cu recunoştinţă şi iubire frăţească de vecinii noştri care fug de războiul stârnit de un dement", a scris europarlamentarul, pe Facebook.

El a redat şi mesajul unei ucrainence, postat pe reţeaua de socializare:

"Dragi prietenii noştri din România! Vă mulţumim mult pentru ajutor. Ieri am văzut război de prima oară şi mi-a fost frică. Sincer, nu vreau sa plec de acasă. Dar dacă o să fie foarte dificil şi nu o să mai am nicio posibilitate să locuiesc în oraşul meu (sunt din sudul Ucrainei), o să mă duc în România cu toată familia mea. Îmi cer scuze dacă am făcut ceva greşeli gramaticale, româna nu e limba mea maternă. Dar vreau să vă mulţumesc din nou. Ajutorul vostru este foarte valoros pentru noi. Dragă România, te iubim cu toată inima sinceră. Împreună suntem puternici", a fost mesajul preluat de către europarlamentar.

Alături de grupul de Facebook, europarlamentarul a creat şi un formular pentru voluntari, destinat atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, pe pagina: vladgheorghe.ro/inscriere-voluntari-uniti-pentru-ucraina

Citeste si: România s-a alăturat unui grup de 44 de state participante la OSCE

"Rusia atacă puternic Ucraina. Încep să fugă oamenii din calea războiului. Avem refugiaţi din Ucraina în Republica Moldova şi România. Cei care vor şi pot să ajute, haideţi să ne organizăm. Avem nevoie de voluntari pricepuţi la organizare, colectare, depozitare, transport, coordonatori locali în zonele în care ajung refugiaţii şi lista continuă. Nu acceptăm donaţii în bani, ci doar donaţii în produse & servicii şi/sau timp & implicare. Ne vom organiza pe grupuri de intervenţie şi pe centre de acţiune", se arată pe pagina respectivă. AGERPRES

Despre autor: