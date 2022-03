"Avem pe agenda discuţiilor un subiect extrem de important pentru noi - cel mai important subiect, de altfel, şi anume situaţia de securitate din Ucraina. Vom avea o discuţie foarte importantă cu ministrul ucrainean de externe, iar apoi o dezbatere la nivelul miniştrilor afacerilor externe din statele membre UE. Voi exprima, din nou, solidaritatea şi susţinerea faţă de Ucraina, faţă de suveranitatea şi integritatea sa teritorială", a afirmat şeful diplomaţiei române.

El a adăugat că discuţia vine în continuarea dialogului de la Munchen cu omologul său ucrainean.

"Consider că este foarte importantă continuarea eforturilor îndreptate spre dialog şi dezescaladare. Consider că apropiatul Summit dintre preşedintele Biden şi preşedintele Putin ar putea aduce ceva speranţă. Dar, în acelaşi timp, consider că orice discuţie despre soluţionarea acestei crize trebuie să ţină cont, în mod absolut, de principiile fundamentale ale dreptului internaţional, care trebuie să rămână neatinse, precum şi de parametrii esenţiali ai arhitecturii de securitate europene", a declarat Bogdan Aurescu.

El a punctat că în acest context "este extrem de important să nu fie afectate în niciun fel principii fundamentale precum suveranitatea şi integritatea teritorială, nerecurgerea la forţă, la ameninţarea cu folosirea forţei, dreptul statelor suverane de a face propriile alegeri şi de a-şi urma în deplină libertate propria politică externă şi de securitate" şi nici principiile cu privire la misiunea fundamentală a NATO.

De asemenea, Aurescu a vorbit despre pachetul de sancţiuni pregătit de UE pentru Rusia, în cazul unui atac armat în Ucraina. "Este foarte important să începem să comunicăm cu privire la conţinutul acestui pachet, întrucât el are un important efect de descurajare şi trebuie să folosim acest efect", a apreciat ministrul român.

Totodată, Aurescu a spus că va reitera propunerea sa de la finalul lui ianuarie, de organizare a unei reuniuni CAE la Kiev, "în semn de solidaritate şi de susţinere politică pentru Ucraina". AGERPRES

