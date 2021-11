"Am avut o discuţie extrem de constructivă. Am căzut de acord pe multe puncte de vedere, (...) pe tot ce înseamnă măsura ocupării, măsuri de protecţie socială. Am ajuns de acord şi pe principiul că trebuie să majorăm veniturile oamenilor, atât alocaţiile, cât şi salariul minim, salariile şi pensiile. Urmează o întâlnire între specialiştii din Finanţe şi noi pentru a pica exact pe tot ceea ce înseamnă impact bugetar, după care politicul va anunţa decizia finală politică, dacă procentele sunt cele pe care le-am propus. Noi nu renunţăm la ele. Noi am propus 11%, (...) am justificat de ce 11%, am făcut acel calcul cu inflaţia şi cu tot ce s-a întâmplat în ultimul an cu creşterea de preţuri", a spus Budăi, la Palatul Parlamentului, după întâlnirea dintre social-democraţi şi liberali în care s-a negociat capitolul Muncă din programul de guvernare.

El a adăugat că există sursă de finanţare pentru măsurile propuse de PSD, iar aceasta va fi prezentată la întâlnirea dintre finanţiştii PSD şi PNL.

Întrebat dacă PSD ar putea să renunţe la aceste majorări şi să ceară procente mai mici, Budăi a spus: "PSD nu renunţă la aceste majorări pentru că avem şi soluţii şi avem şi justificări de ce solicităm acest 11%".

Deputatul a afirmat că ministrul Muncii a avansat în ultima perioadă o posibilă mărire a pensiilor cu procente între 6 şi 12%.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

"Noi am justificat de ce am venit cu 11% şi vă spunem deschis, nu este pentru a-i îmbogăţi pe părinţii şi bunicii noştri, este pentru a le apăra cât de cât puterea de cumpărare pentru ce s-a întâmplat în această perioadă cu preţurile", a menţionat el. AGERPRES