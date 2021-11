Liberalii vor decide cu cine se vor alia pentru a forma un Guvern

"Aşa cum ştiţi şi aşa cum am pornit cu mandatul, am fost la discuţii cu cele două partide, voi merge în PNL cu concluziile celor două discuţii, iar decizia o va lua PNL, nu o va lua preşedintele PNL", a declarat, vineri, liderul liberalilor, Florin Cîţu.

Cîţu a catalogat discuţia cu PSD drept una "bună".

"A fost o discuţie bună. (...) Acum, nu putem peste noapte să spunem că totul este roz între PNL şi PSD, dar ce pot să spun este că suntem responsabili. Am pornit la acest drum pentru a face un guvern. Ne uităm la cea mai bună soluţie pentru PNL şi pentru România şi trebuie să găsim o formulă prin care să guvernăm România în următoarea perioadă, dar, repet, decizia pentru PNL va fi luată în PNL", a afirmat Cîţu.

E posibilă guvernarea PSD - PNL?

Potrivit acestuia, la întâlnirea cu PSD s-a avansat varianta unui premier prin rotaţie, dar nu s-a discutat aproape deloc despre portofolii sau funcţia de prim-ministru.

"Este o variantă pusă pe masă, însă mergem fiecare în partidul lui să vedem dacă această variantă este acceptată în partid", a explicat liderul PNL.

Despre o variantă a unei guvernări PSD - PNL pentru o perioadă de şapte ani, el a afirmat: "Haideţi să facem un pas, să avem un guvern acum şi despre şapte ani putem să discutăm mai târziu".

"Staţi să vedem care este formula la care se ajunge. În acest moment, mandatul pe care l-am avut eu şi echipa de negociere este acela de a discuta atât cu USR, cât şi cu PSD. Luăm concluziile pentru amândouă şi mergem către partid", a răspuns Florin Cîţu, întrebat dacă PNL este dispus să cedeze funcţia de premier chiar şi pentru o perioadă de doi ani.

UDMR va face parte din guvern în orice formulă

El a spus că dialogul cu USR va fi menţinut. "N-am înţeles şi aici sunt puţin dezamăgit, noi am avut o discuţie bună cu cei de la USR, dar am văzut o declaraţie în spaţiul public a domnului Cioloş care iarăşi pune sub umbră autoritatea preşedintelui PNL. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbeşti de preşedintele PNL ar fi o glumă să fie premier. Dar menţinem dialogul şi discutăm", a menţionat Cîţu.

Conform preşedintelui PNL, UDMR va face parte din guvern în orice formulă. "UDMR sunt partenerii noştri şi vor face parte din guvern în orice formulă", a transmis Florin Cîţu.

Liberalii au avut săptămâna trecută negocieri cu USR şi cu PSD. Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, Ciprian Ciucu - preşedintele PNL Bucureşti şi deputatul Cristian Băcanu au anunţat că doresc refacerea coaliţiei cu USR şi UDMR. Şi social-democraţii urmează să se reunească, luni, într-o şedinţă a Consiliului Politic Naţional, transmite Agerpres.