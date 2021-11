"Pentru iniţierea procedurii de demitere a preşedintelui României este nevoie de o treime dintre parlamentari. La ora actuală nu există această treime din Parlamentul României. În plus, nu sunt de acord ca un demers atât de serios cum este demiterea preşedintelui să fie practic apanajul unei singure formaţiuni politice care încearcă să adune capital politic din acest demers fără să se gândească dacă acest demers are şanse cu adevărat. Eu sunt omul care, până nu există nişte şanse serioase pentru un demers atât de important cum este demiterea preşedintelui, nu mă hazardez", a afirmat Orban, la Parlament.

El a spus, însă, că în cazul în care se va ajunge la referendumul de demitere a preşedintelui, va susţine campania în acest sens.

"Sigur că, la ora actuală, consider că Iohannis face un rău imens României şi am spus şi dacă se va ajunge la referendumul de demitere eu, în mod evident, voi susţine demiterea lui Iohannis, dar aceasta nu însemnă că pot să mă asociez demersului unui partid care, practic, nu are nicio şansă să se materializeze în Parlament şi care demers este făcut mai degrabă în dorinţa de a aduna voturi de la cei care sunt nemulţumiţi de Iohannis, decât din dorinţa de a ajunge efectiv la atingerea obiectivului", a mai spus Orban.

Întrebat în legătură cu faptul că un parlamentar liberal a semnat demersul de demitere a şefului statului şi poate fi exclus din PNL, Orban a spus: "Este dreptul oricărui parlamentar să acţioneze în conformitate cu propria lui conştiinţă".

"Păi şi eu sunt ameninţat cu excluderea din partid pentru că eu vreau binele PNL, pentru că vreau binele României, pentru că îmi doresc o soluţie de bun simţ, decentă cum ar fi refacerea coaliţiei şi a angajamentului electoral", a adăugat Ludovic Orban.

Potrivit presei, deputatul PNL Dumitru Flucuş ar fi semnat propunerea AUR. AGERPRES