BEx i-a cerut lui Nicolae Ciucă să-și depună mandatul de premier desemnat

"Aşa cum am afirmat încă de săptămâna trecută, de sâmbătă, am pornit în toate demersurile în care le-am întreprins de la realitate. Realitatea matematică este cea pe care o cunoaştem cu toţii şi am sperat că prin demersurile pe care le-am întreprins să reuşesc să cristalizez o soluţie politică astfel încât să putem să obţinem acordul pentru un guvern minoritar în parlament. Au fost două decizii ale celor două partide politice care au anunţat în unanimitate că nu vor vota guvernul minoritar, fapt pe care l-am discutat astă seară în Biroul Executiv şi acesta a decis retragerea mandatului, motiv pentru care am să depun mandatul", a afirmat Ciucă.

El a adăugat că are convingerea că toate activităţile partidelor politice trebuie să se bazeze pe dialog. "Fac din nou apel la responsabilitate astfel încât să se găsească o formulă consolidată de majoritate pentru a putea să avem un guvern", a subliniat Ciucă.

Nicolae Ciucă a susţinut că "realitatea este cea care a determinat ca în această seară să se convoace BEx al PNL şi să se decidă depunerea mandatului".

"Flexibilizarea mandatului însemna un alt mandat, ca atare în această seară, la nivelul Biroului Executiv s-a decis ca eu să-mi depun mandatul şi să se treacă la flexibilizarea negocierilor pentru cel care va fi nominalizat ca premier", a spus Ciucă, precizând că preşedintele este cel care desemnează un nou premier.

Întrebat dacă el va fi din nou propunerea PNL de premier desemnat, Ciucă a răspuns: "Este o decizie pe care nu o ia PNL. Urmează negocierile la nivelul preşedintelui României şi dumnealui va lua decizia nominalizării".

El a menţionat că l-a informat pe preşedinte în legătură cu intenţia de a-şi depune mandatul.

"Am informat că urmează să se discute în această seară în Biroul Executiv propunerea de a fi luată decizia în vederea depunerii mandatului", a declarat Ciucă, întrebat dacă l-a informat pe şeful statului în legătură cu depunerea mandatului de premier desemnat.

Biroul Executiv al PNL a decis, luni seara, ca Nicolae Ciucă să-şi depună mandatul de premier desemnat şi flexibilizarea mandatului de negociere, a anunţat preşedintele liberalilor, Florin Cîţu. AGERPRES.