"Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, aşa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică", a scris Cîţu pe Facebook.

Peste 60 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma tragicului eveniment petrecut în seara de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv din Bucureşti, unde trupa Goodbye to Gravity susţinea concertul de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit în timpul concertului din cauza unor artificii s-a extins rapid. De asemenea, peste 160 de persoane au fost rănite.AGERPRES.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »