Nicolae Ciucă trimite, astăzi, în Parlament, lista miniștrilor propuși pentru formarea noului Guvern, pe care se află numai nume de la PNL și UDMR. Chiar și premierul desemnat spune că, matematic, cabinetul său nu are șanse să fie votat. Numai Florin Cîțu mai are speranță.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament

Nicolae Ciucă, premierul desemnat: Matematic, guvernul nu are şanse să treacă.

Florin Cîţu, preşedintele PNL: Acest Guvern va trece, veţi vedea.

Nicolae Ciucă, premier desemnat: Nu am să îmi depun mandatul.

Liberalii refolosesc o parte dintre șefii Guvernului Cîțu și în Executivul condus de Ciucă. Mai mult, Cătălin Predoiu ar urma să se întoarcă la Palatul Victoriei în funcția de ministru al Apărării. Ministerul Agriculturii îi va reveni deputatului Mircea Fechet, iar Transporturile sunt înmânate fostului ministru Marcel Boloș, în timp ce sănătatea i-ar putea reveni lui Nelu Tătaru.

Senatorul Alina Gorghiu va fi responsabilă pe Justiție, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău va prelua Ministerul Cercetării și Economia va fi sub mantia lui Florin Roman.

UDRM ar urma să aibă un minister în plus. Consiliera lui Kelemen Hunor, Hegedus Csilla (Hegheduş Cilo) ar urma să conducă Ministerul Investiţiilor. În rest, UDMR îşi păstrează portofoliile anterioare de la Dezvoltare, Mediu şi Sport şi nu îşi schimbă miniştri. Nicolae Ciucă are nevoie de 234 de voturi ca să fie premier. Nu are nicio șansă fără PSD sau USR.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD: Cu certitudine, Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar.