"Am participat doar la discuţiile cu liberalii, nu am participat la nicio discuţie cu PSD sau cu USR. Deci, nu pot să spun dacă au discutat şi ce au discutat, dar, din câte am înţeles, nu există în acest moment o înţelegere, nu există un angajament ferm din partea nimănui - nici de la USR, nici de la PSD - pentru susţinerea unui guvern minoritar. Mai mult, chiar au declarat şi unii şi alţii că nu susţin un guvern minoritar. Am auzit că PSD ar dori să intre la guvernare. Am înţeles că şi USR vrea să se întoarcă şi mai mult nu pot să vă spun. Programul de guvernare noi l-am finalizat în mare parte - 95% - sunt două trei chestiuni minore care trebuie clarificate. Cei de la PNL urmează să aibă o şedinţă - astă-seară, mâine dimineaţă -, după care, sigur, continuăm discuţiile cu ei, dar au rămas foarte puţine zile la dispoziţia premierului desemnat. Sâmbătă trebuie să depună lista şi programul de guvernare. Deci, negocieri foarte, foarte amănunţite nu mai pot fi făcute", a declarat Kelemen Hunor pentru AGERPRES.

El a subliniat că este momentul să se termine cu ostilităţile şi să existe o majoritate.

"În acest moment, nu ştiu ce au discutat şi dacă au existat discuţii sau doar tatonări. Eu ştiu ce aş fi făcut sau ce aş face în acest moment ca să ieşim din acest impas, dar aceasta este părerea mea personală. Trebuie să terminăm cu ostilităţile, trebuie să avem un guvern, trebuie să oferim o majoritate. Şi, ca să terminăm ostilităţile, dincolo de declaraţii şi de diferite condiţii transmise prin presă, trebuie să deschizi o perspectivă mai lungă, o perspectivă mai curajoasă, o perspectivă care pe termen lung asigură majoritatea şi măcar premisele pentru stabilitate şi pentru asigurarea unei majorităţi. Altfel, părţile se pierd în detalii tehnice, în tehnicalităţi, şi în a arunca iarăşi fel de fel de jigniri şi de a vorbi doar despre supărări", a explicat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, ca să poţi să deschizi o nouă perspectivă, trebuie să discuţi măcar cadrul general legat de 2024 şi ceea ce urmează după 2024.

"Nu poţi discuta acum lucrurile tehnice, detaliile, dar trebuie să dai o perspectivă că putem merge împreună într-o anumită formulă pe termen lung, ca să terminăm această ostilitate, că altfel, indiferent dacă ei negociază cu PSD sau cu USR, toţi se uită la celălalt ca la adversari, ca la competitori. Şi asta înseamnă că se va repeta conflictul, indiferent cu cine faci în acest moment o majoritate ad-hoc şi trece eventual un guvern minoritar sau un guvern în care intră PSD sau USR. Deci, cu cineva trebuie să stabileşti o foaie de parcurs pe termen lung, altfel nu va merge. Sigur, pentru acest lucru este nevoie de timp, este nevoie de o perioadă de negociere mai lungă. Constituţia, aici, nu permite mai mult de 10 zile pentru un premier desemnat. Fiecare are "aura lezată, crăpată" şi, până când "sudezi", până când repari aceste spărturi, durează", a arătat Kelemen Hunor.

De aceea, a adăugat el, "ori mergi pe varianta să obţii o susţinere de la unul sau altul până în februarie, şi atunci guvernul învestit merge şi îşi face treaba, dar între timp negociezi o formulă de majoritate de coaliţie, ori laşi acum o perioadă de 3-4 săptămâni pentru toate detaliile şi guvernul interimar conduce ţara".

"Nu e o mare tragedie din acest punct de vedere, este o problemă, dar haideţi să vedem - după această perioadă de conflict, dacă ostilităţile se opresc, dacă oamenii se aşază la masă şi deschid o perspectivă mai largă, atunci nu e timp pierdut. Dar asta înseamnă că ori pică guvernul minoritar, propus de Ciucă, ori renunţă la mandat Ciucă, spunând că nu are majoritate, şi se deschide din nou uşa negocierilor. Eu asta aş fi făcut. Sigur, nu este uşor, recunosc, fiindcă până acum au fost jigniri, au fost supărări, au fost adversităţi, există competiţie, dar altfel, cu acest Parlament, cu această structură a Parlamentului, va fi greu să oferi României stabilitatea necesară pentru anii care urmează. Deci, eu asta aş fi făcut, nu am spus public, am discutat cu colegii, şi ştiu şi colegii liberali, şi cei de la USR această idee de la mine, dar public nu am spus până acum. Dar, sigur, sfaturi nu pot să dau nici unuia, nici altuia, eu am spus ce aş face eu", a concluzionat preşedintele UDMR. AGERPRES