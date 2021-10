Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a transmis, marţi, ca răspuns la scrisoarea deschisă adresată de premierul desemnat Nicolae Ciucă, că România are nevoie de o majoritate, nu de un armistiţiu, menţionând că este posibil ca USR să facă parte dintr-un guvern de coaliţie condus de Ciucă.

"Din punctul nostru de vedere, al USR, România are nevoie de majoritate care să permită guvernarea României, şi nu de un armistiţiu. Din punctul nostru de vedere, o astfel de majoritate este posibilă de data aceasta. În plus, pentru USR, PNL şi UDMR nu sunt adversari ca să vorbim de un armistiţiu. Noi considerăm că sunt parteneri cu care putem construi împreună şi astăzi am propus din nou premierului desemnat şi colegilor de la PNL soluţii care să ne permită să reconstruim majoritatea. Deci, acest lucru e posibil, e posibil ca USR să facă parte dintr-un guvern de coaliţie condus de premierul Ciucă, dar pentru asta e important să renunţăm la tergiversări care, iată, prelungesc aceste discuţii inutil şi să ne aşezăm la masă ca să găsim împreună şi să construim împreună aceste soluţii. Acesta este apelul pe care eu îl fac şi colegilor de la PNL şi premierului desemnat Ciucă", a afirmat Cioloş într-o conferinţă de presă.

El a spus că USR nu susţine un guvern minoritar pentru că are un grad ridicat de instabilitate.

"Armistiţiu şi înţelegere între partide există deja. În Parlament, de un an de zile de când avem criza pandemică, atunci când au fost propuneri de proiecte legislative care au vizat măsuri de criză, toate partidele, în afară de AUR, au colaborat şi au putut fi trecute proiecte de lege. La fel s-a întâmplat chiar şi în aceste zile, chiar şi fără un guvern majoritar, când a fost vorba de măsuri pentru criza preţurilor la energie, aţi văzut şi astăzi în Parlament partidele discută între ele şi găsesc formule ca să meargă înainte", a adăugat Cioloş.

Liderul USR a menţionat că este nevoie de un guvern stabil şi măsuri de reformă.

"Dar e nevoie de mai mult de atât. E nevoie de un guvern stabil, cu o majoritate clară în Parlament care să poată să gestioneze şi măsurile de criză, dar să vină şi cu propuneri de reformă de care România are la fel de multă nevoie. (...) Cred că împreună putem găsi soluţii să refacem coaliţia", a arătat Cioloş.

El a menţionat că refacerea coaliţiei ar avea în centru, în primul rând, o înţelegere pe proiecte prioritare de măsuri, "restul lucrurilor pot fi discutate".

"Punctul de plecare trebuie să fie un program de guvernare care să cuprindă şi măsuri de criză şi reforme din PNRR şi liniile generale pentru bugetul pe anul viitor", a subliniat liderul USR.

Cioloş a mai spus că nu este nevoie de alegeri anticipate, având în vedere că "se poate construi o majoritate care să conducă România".

"Am discutat şi ieri, am discutat şi astăzi, o să discutăm şi mâine. Nu în asta ne cramponăm, să aşteptăm un telefon sau ceilalţi să aştepte un alt telefon. Eu am fost deschis dialogului de la început. (...) E firesc să existe acest dialog", a precizat Cioloş, întrebat dacă aşteaptă să fie contactat de premierul desemnat.

Întrebat ce concesii vrea să facă USR, având în vedere apelul liderului PNL, Florin Cîţu, Cioloş a spus: "Faptul că discutăm, am făcut deja nişte propuneri despre cum am putea să construim această înţelegere. Nu văd despre ce alte concesii e vorba. Noi am făcut deja concesia când ministrul Voiculescu a fost aruncat pe geam din Guvern. Nu vreau să mai revin acum la lucrurile acestea (...). Eu cred că lucrurile acestea legate de trecut ar trebui să le considerăm subiect închis şi să vedem cum putem construi în zilele următoare un proiect în care să credem toate cele trei partide care au fost în coaliţie".

El a mai afirmat că nu s-a pus niciodată problema unui guvern PNL - UDMR cu PSD, menţionând că USR nu ar intra într-un astfel de Executiv.

"Nici nu s-a pus problema niciodată de un astfel de guvern. Eu nu l-am auzit niciodată pe domnul Ciucă să vorbească de un Guvern din care să facă parte la grămadă toată partidele. (...) Dacă începem să vorbim de reformele de care România are nevoie, cred că suntem departe de punctul de vedere al PSD. Aţi văzut ce propune PSD şi spunea chiar premierul Cîţu că asta ar duce bugetul la un deficit şi mai mare. Noi vorbim de măsuri serioase, fezabile, care pot fi puse în aplicare dacă punem în funcţiune această majoritate", a mai arătat Dacian Cioloş.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a transmis, marţi, o scrisoare deschisă prin care le cere partidelor parlamentare să-i acorde şansa de a pune în practică "un program pentru depăşirea perioadei critice în care se află ţara", propunând un "armistiţiu politic" în acest sens. AGERPRES