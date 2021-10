Fostul lider al PSD a fost întrebat la Kanal D dacă a dat ordin să fie bătuți românii pe 10 august, în condițiile în care Gabriela Firea l-a acuzat că a planificat atacul jandarmilor împotriva protestatarilor. Liviu Dragnea a declarat că tot ce știe despre cele petrecute în acea seară a văzut la televizor și a negat că ar fi vorbit cu ministrul de Interne de atunci, Carmen Dan, sau cu cineva din Jandarmerie.

„Nici vorbă. Nu eram la Scroviștea în acea seară, eram la Neptun și o spun poate să creadă oricine orice la vremea aia era cu niște prieteni, cu soțiile, logodnicele și beam niște vin rece. Ce am văzut, am văzut la televizor. Nu că nu am dat ordin, nu am vorbit cu ministrul de Interne sau cu cineva din structurile ministerului sau cu cineva din Jandarmerie.