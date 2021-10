"Sperăm ca forţele politice din Parlament să înţeleagă urgenţa şi să acţioneze cu bună-credinţă. Noi am acţionat cu bună credinţă, cu onestitate şi cu transparenţă de la început, fără să facem jocuri politice, fără să încercăm să profităm în vreun fel sau altul prin speculaţii de acest moment. Vreau să-i asigur pe colegii din Parlament că vom acţiona în continuare cu onestitate. Nu avem nici cea mai mică intenţie să deschidem o confruntare politicianistă în Parlament doar ca să câştigăm puncte politice. Fiecare dintre ei va vota cu propria conştiinţă şi sper ca fiecare să se gândească de două ori când vor vota şi decide, dacă vor trece sau nu guvernul pe care îl prezentăm. Nu e momentul de jocuri politice", a spus Cioloş la Parlament.

Potrivit lui Cioloş, soluţia USR "este cea care avantajează pe toată lumea şi politic, şi social, şi economic".

"Sper ca printr-o astfel de decizie să putem ajunge la pace politică, care să dea posibilitatea societăţi româneşti să treacă peste iarnă, să iasă din această criză şi să evităm să asistăm la convulsii sociale din cauza incapacităţii unei decizii la nivelul politic. Asta e strategia noastră, ăsta a fost obiectivul nostru de la început. Am încercat să negociem o majoritate politică înainte de a ajunge la acest moment. Nu am reuşit acest lucru, însă am decis să mergem până la capăt, pentru că eu consider că acest mandat pe care l-am primit e ca o responsabilitate şi o responsabilitate se asumă până la capăt, iar dacă acest guvern are sau nu susţinere, se decide doar prin vot. Evident că negocieri în prealabil pot ajuta acest lucru, dar nu putem şti dacă are sau nu o susţinere decât la votul în Parlament şi de aceea suntem astăzi în acest moment", a adăugat Cioloş.

Referindu-se la crearea unei majorităţi în Parlament, Cioloş a arătat că aceasta se construieşte în jurul unui proiect politic, în jurul unui program de guvernare iar susţinerea "se va vedea la vot".

"Când mergi cu un guvern minoritar, monocolor, nu mai vorbeşti de o majoritate. O majoritate o construieşti înainte, dar poţi să ai vot în Parlament şi pentru un guvern minoritar. (...) Şi în momentul de faţă, eu fac demersuri prin ceea ce vă spun, dar nu cu negocieri pe sub masă, pentru că negocierile astea se poartă înainte pentru a construi o majoritate stabilă. În rest, căutăm să punem argumentele pe masă şi asta facem şi acum şi nu o fac cu niciun fel de ironie. Ceea ce am spus - că voturile se numără în Parlament - e o realitate", a punctat premierul desemnat.

Întrebat dacă USR ia în calcul să voteze un guvern condus de Florin Cîţu, dacă nu trece guvernul propus de el, Dacian Cioloş a precizat: "USR ia în calcul să voteze un guvern USR, pentru că aceasta este realitatea în momentul de faţă, restul sunt poveşti".

"Haideţi să ieşim din zona de poveşti şi să ne întoarcem la realitate, pentru că suntem în criză, nu suntem la gura focului să ascultăm poveşti nemuritoare pe care le spun unii sau alţii sau, mai mult, să ascultăm basme. Noi trebuie să luăm decizii rapide, noi vorbim acum de o propunere de guvern care e aici, un program de guvernare, nu de ce visează noaptea sau ziua un politician sau altul", a adăugat Cioloş.

Despre posibilitatea alegerilor anticipate, Cioloş a spus: "Haideţi să discutăm despre asta la sfârşitul săptămânii, după ce vom avea un rezultat pentru ce am propus noi acum. Răspunsul este că noi, USR, suntem un partid responsabil şi vom lua totdeauna în discuţie orice soluţie care să ducă la ieşirea din criză". AGERPRES