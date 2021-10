Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș a declarat, joi, că este „utopic, deocamdată, să vorbim de alt premier PNL”, dat fiind că există unul desemnat. El a menționat că liberalii solicită USR să își ceară scuze pentru trecut, dar nu propun soluții pentru situația de criză. În plus, Cioloș a afirmat că partidul al cărui lider este e pregătit să își asume un guvern monoclor, chiar dacă, simbolic, înseamnă „un proiect kamikaze”.

Dacian Cioloș: Utopic, deocamdată, este să vorbim de alt premier PNL; nu cred că e momentul să ne mângăiem orgoliile

"Dar ce înseamnă kamikaze? Că nu mergem la moarte. Ne-am angajat în politică să guvernăm Romania, inclusiv în situaţii dificile. Şi ăsta e testul adevărat al unui politician sau al oricărui om care îşi propune un proiect, care vrea să construiască ceva, să reformeze, să facă lucrurile mai bine. Nu guvernezi doar când e soare, când e vară, când totul merge bine, când recoltele sunt abundente, când toată lumea e mulţumită. Guvernezi şi în situaţii dificile. (...) Deci, ne vom asuma acest lucru, chiar dacă, cum spuneţi, simbolic, e un proiect kamikaze, dar eu am mai trecut, şi eu şi colegii, prin momente dificile şi vom trece împreună cu oameni de bună credinţă şi de data aceasta", a declarat Cioloş, într-o emisiune la TVR 1.

Întrebat în legătură cu faptul că PNL a cerut USR să îşi asume că a votat moţiunea de cenzură împotriva Cabinetului Cîţu, Dacian Cioloş a precizat că "trecutul e trecut" şi că a explicat poziţiile la vremea respectivă.

"Nu cred că în momentul de faţă, când avem crizele care ne explodează în faţă, stăm acum să ne mângâiem orgoliile legate de trecut. Am luat decizii pe care noi le considerăm responsabile pentru că am avut argumente pentru situaţiile respective. A fost un vot în Parlament, am trecut de acest lucru, acum important este să privim spre viitor. Despre ce concesii să vorbim? Vrem să construim un parteneriat. (...) Ni se cere să ne recunoaştem aşa-zisele greşeli ale trecutului ca şi cum un partid nu ar avea dreptul să aibă opinii, să aibă poziţii, să ia decizii, să voteze în Parlament în democraţie, dar privim spre viitor, căutăm soluţii dacă vrem să găsim soluţii", a adăugat Dacian Cioloş.

Cioloş a mai afirmat, întrebat dacă s-ar retrage în cazul în care PNL ar dori refacerea coaliţiei cu un premier liberal, că: "Avem un premier desemnat care propune şi refacerea coaliţiei, dacă acest lucru nu e posibil propun şi un guvern USR, astea sunt acum variantele pe masă".

"Utopic este să atingi nişte obiective fără să ai mijloacele să le faci. Noi avem mijloacele să atingem acest obiectiv. Utopic, deocamdată, este să vorbim de alt premier PNL, pentru că deocamdată avem un premier desemnat de preşedintele Iohannis, care ştim foarte bine că are o relaţie apropiată şi cu PNL. Aici e un mesaj foarte clar: refaceţi coaliţia, nu aţi propus un premier", a adăugat liderul USR.

El a mai spus că preşedintele PNL, Florin Cîţu, ar trebui să spună cu ce soluţii vine Partidul Naţional Liberal, nu să explice USR ce trebuie să facă.

"Domnul Cîţu repetă acelaşi lucru ca şi cum dânsul ar şti ce decizie ia conducerea USR. În loc să repete astfel de lucruri şi să ne explice nouă ce ar trebui să facă USR, bine ar fi să decidă ei ce fac, să ne spună ce soluţie văd pentru România. Care este soluţia PNL pentru următoarele luni? Asta ar fi bine să ne-o explice, ca să ştim de unde începem discuţia. Noi am spus care e soluţia. (...) Ei nu au propus un premier, deocamdată ne cer nouă să ne cerem scuze pentru trecut, dar nu vedem care e soluţia pe care o văd. Soluţia nu e să continuăm cu un guvern care a picat în Parlament cu o majoritate semnificativă. Soluţia e să instalăm un nou guvern, care să aibă majoritate şi care să propună românilor variante pentru crizele în care ne aflăm. Asta facem noi, USR", a declarat Cioloş.

Premierul desemnat şi-a exprimat speranţa ca la întâlnirea de vineri să se ajungă la o concluzie.

"Mâine o să ne vedem din nou. Noi, în paralel, lucrăm şi la programul de guvernare pe care să îl propunem fie acestor parteneri PNL, UDMR, cu sprijinul minorităţilor. Nu există pentru noi o altă majoritate construită pe un program de guvernare decât acesta. (...) Ne pregătim ca la începutul săptămânii viitoare să avem un program şi un guvern sau, dacă partenerii noştri potenţiali PNL şi UDMR vor dori să începem discuţii serioase, până cel târziu la mijlocul săptămânii viitoare să propunem un program şi o echipă comună. Aceasta ar fi soluţia ideală, ar da o majoritate în Parlament care dă o perspectivă mai solidă guvernării în România", a arătat el.

Dacian Cioloş a susţinut, de asemenea, că pentru trecerea guvernului monocolor USR prin Parlament nu are de gând să negocieze nici cu PSD, nici cu AUR.

"Pentru mine va fi foarte clar - dacă acest guvern pe care îl va propune USR va trece, va fi un guvern fragil, el poate să pice după aceea oricând în Parlament. Pe de altă parte, mă aştept să existe destul de mulţi parlamentari care să îşi dorească să treacă o iarnă cât mai liniştită, fără să îşi asume prea multe riscuri. Dacă există o majoritate parlamentară care îşi doreşte acest lucru, noi suntem gata să ne sacrificăm între ghilimele şi să punem pe masă o echipă de guvernare şi un program", a precizat Cioloş.

Preşedintele liberalilor, premierul interimar Florin Cîţu, a declarat, joi, că în acest moment "soluţia viabilă" pentru România este refacerea coaliţiei în jurul PNL, iar USR trebuie "să recunoască greşeala de a vota moţiunea de cenzură". AGERPRES.