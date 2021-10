"Nu am discutat încă lucrul acesta în conducerea partidului, vom vedea zilele următoare. Trebuie să recunosc că ieri şi zilele trecute am fost focalizaţi pe pregătirea acestei candidaturi, acestei asumări pe care am şi făcut-o ieri la Cotroceni", a spus Cioloş, întrebat dacă USR va avea un candidat pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Cu privire la ipoteza ca această funcţie să fie pusă pe masa negocierilor pentru noul guvern, Cioloş a spus: "Vom vedea care este şi poziţia colegilor noştri, acum poziţia e ocupată de domnul Ludovic Orban de la PNL, vom vedea cum pun problema şi colegii de la PNL. Nu am avut o discuţie pe acest subiect".

El a adăugat că pentru formarea guvernului va avea discuţii cu conducerea PNL şi nu doreşte să intre în "jocul de conflict între Orban şi Cîţu".

"Noi discutăm instituţional, cu partidele, în primul rând, dar eu am discutat şi discut în continuare cu toţi liderii PNL, cu toţi liderii partidelor cu care noi vrem să lucrăm să găsim formulele acestea. Dar eu am spus că nu doresc să intru în discuţiile interne din PNL, însă, evident, sunt dispus la discuţii cu toţi cei care vor să intre în astfel de proiect şi să le explic care este viziunea mea, a noastră de la USR. (...)Voi avea o discuţie cu conducerea PNL, cum am spus, în primul rând. Daţi-mi voie să nu intru în jocul acesta de conflict între Orban şi Cîţu. Pentru noi este important să avem PNL în acest proiect, care să susţină acest proiect. Voi avea o discuţie cu conducerea PNL", a spus Dacian Cioloş, întrebat dacă va negocia şi cu Ludovic Orban şi cu susţinătorii acestuia din PNL.

Citeste si: Orban: Nici PNL, nici alte partide nu vor susține un Guvern Cioloș;...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Ludovic Orban a anunţat că îşi va depune miercuri, la ora 12,00, demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. AGERPRES