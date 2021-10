Dacian Cioloș a fost propus premier de Klaus Iohannis. Președintele USR va începe de astăzi discuțiile pentru refacerea vechii coaliții de guvernare

„Am decis sa desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim ministru pe domnul Dacian Cioloș”, a fost anunţul surpriză al preşedintelui Klaus Iohannis, la şase zile după ce Guvernul Cîţu a fost dat jos prin moţiune de cenzură.

Este surprinzător fiindcă șeful statului a venit cu o nominalizare chiar din partea USR, adică partidul arătat cu degetul de către președintele României că ar fi declanșat actuala criză politică. Luni, la consultările de la Palatul Cotroceni, niciun partid nu a venit cu o propunere concretă. Astfel, cel mai probabil, Klaus Iohannis a dorit să se asigure că va funcționa pe mai departe alianța formată din PSD, AUR și USR.

De azi, cei din USR vor începe negocieri exclusive cu cei din PNL și UDMR pentru că aceste partide au un pact de guvernare valabil. Oricum, urmează zile tensionate și calcule politice încâlcite, la finalul cărora sperăm că România va avea un nou guvern.

„Primul pas este să invităm PNL, UDMR și minoritățile naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. Cerem refacerea coaliției în formula ei inițială și așteptăm un gest de reciprocitate din partea foștilor noștri colegi", a declarat Dacian Cioloş, înainte de a-i fi strigat numele de către președinte.

Florin Cîțu, președinte PNL, a anunțat că nu este interesat de negocierile cu foștii parteneri: „PNL va discuta cu domnul Cioloș, după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR”.

Nici PSD, nici AUR nu au în plan să voteze în Parlament o nouă coaliție condusă de Dacian Cioloș. Primul astfel de comentariu a fost dat de liderul AUR, în josul unei postări în mediul online, prin care președintele USR anunță că a fost desemnat premier.

„Dar cine crezi că te votează?”, a notat George Simion.

Și Marcel Ciolacu, președinte PSD, a anunțat ferm că nu va susține refacerea coaliției USR-PNL-UDMR: „PSD nu va vota niciodată un nou guvern zero. (...) Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei!”.

Următorii pași

Dacian Cioloș - premier desemnat



președinte al USR;



fost premier - anii 2015-2017;



fost comisar european pentru Agricultură.







Dacian Cioloș are la dispoziție zece zile pentru a forma un nou guvern cu care să se prezinte în Parlament pentru a cere un vot de încredere. Are nevoie de 234 de voturi, iar cei din USR sunt doar 80. Numai UDMR, care are 30 de parlamentari, s-a arătat dispus să susțină o nouă coaliție, cu un amendament, a spus liderul formațiunii, Kelemen Hunor:

„O să încercăm să refacem coaliţia cu USR, dacă se poate. Dacă nu, atunci un sprijin parlamentar pentru un guvern condus de un reprezentant al UDMR-ului. Poate voi reuşi eu dacă nu reuşeşte Cioloş sau nu reuşeşte Cîţu”.

În cazul în care guvernul propus de Dacian Cioloș nu va fi votat în Parlament, Klaus Iohannis va trebui să facă o nouă desemnare. Dacă și această propunere este respinsă, președintele poate dizolva Parlamentul, moment în care va fi nevoie de alegeri anticipate.