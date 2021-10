Clotilde Armand îl acuză pe Florin Cîțu că a împărțit banii din Fondul de rezervă al Guvernului primarilor PNL și PSD

"Domnul prim-ministru Florin Cîţu a împărţit banii din Fondul de Rezervă al Guvernului României primarilor PNL şi PSD. Un miliard de lei. Nici un ban pentru primarii USR din Bucureşti, Timişoara, Braşov, Alba Iulia etc. Aparteneţa politică a unui primar a fost principalul criteriu pentru alocarea acestor fonduri. Nimic despre nevoile comunităţilor locale şi ale cetăţenilor. Acum, eu nu-mi doresc să intru într-o polemică cu premierul. Are dumnealui destule probleme de rezolvat. Voi face însă altceva. Am să atac în Justiţie această hotărâre de Guvern", a scris Clotilde Armand pe Facebook.



Ea i-a rugat pe toţi primarii USR şi nu numai să se alăture acestui demers. "Când nedreptatea devine lege, rezistenţa devine datorie!", a adăugat Clotilde Armand. AGERPRES.