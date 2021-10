"Eu l-am întrebat printr-un mesaj pe preşedintele Cîţu dacă, fiind principalul partid din această coaliţie din care noi am făcut parte, dacă intenţionează să avem o discuţie despre soluţiile refacerii şi, evident, aştept semnalul de la dânsul, pentru că e principalul partid. Mi-a spus că va verifica şi cu Kelemen Hunor când e disponibil şi că o să revină", a declarat Cioloş, pentru Digi 24.

Întrebat dacă reprezentanţii USR PLUS şi ai PNL se mai pot aşeza la aceeaşi masă după criticile aduse în timpul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, Cioloş a replicat că nu îl impresionează ironiile şi că doreşte să poarte discuţii serioase.

"Nu mă impresionează ironii din acestea. Eu sunt un politician. Caut să fiu cât mai serios. Să îmi iau în serios rolul. USR PLUS e un partid matur, care şi-a asumat nişte lucruri şi care dă socoteală pentru ceea ce şi-a asumat. Suntem într-un Parlament unde avem o structură a prezenţei partidelor politice. Pentru noi e clar că, în ciuda comportamentului lui Florin Cîţu, dacă ar fi să facem o majoritate cu cineva, e doar cu PNL şi cu UDMR. Deci, când o să termine domnul Florin Cîţu cu ironiile şi cu şmecheriile şi o să vrea să discutăm serios, o să găsească în mine un partener cu care să discute serios", a explicat liderul USR PLUS.

El a afirmat că mandatul cu care se va prezenta USR PLUS la discuţiile de la Palatul Cotroceni este acela de a face parte în continuare dintr-o coaliţie de guvernare cu PNL şi UDMR, dar condusă de un alt premier decât Florin Cîţu.

"Mandatul este cel pe care l-am tot expus public de câteva săptămâni. Suntem gata să continuăm într-o coaliţie cu PNL şi cu UDMR, dacă avem un alt premier. E de discutat cine poate să fie, dar cel puţin Florin Cîţu a demonstrat că nu e capabil să conducă un Guvern de coaliţie şi să modereze o relaţie de lucru între miniştri din diferite partide, ci îi atacă pe unii şi îi susţine pe alţii. De asta avem nevoie de un alt premier", a precizat Cioloş.

Potrivit acestuia, în cazul în care PNL nu are propuneri, din partea USR PLUS ar putea fi susţinuţi pentru funcţia de premier oameni precum Cristian Ghinea sau Cătălin Drulă. Cioloş a adăugat că ar putea ocupa, la rândul său, această funcţie.

"Putem continua într-o astfel de coaliţie cu un alt premier, cu un program de guvernare care să fie tradus în priorităţi legislative şi priorităţi de reformă asumate cu un calendar clar şi un astfel de calendar poate fi făcut, mai ales că avem acum şi PNRR, unde avem nişte angajamente. Apropo de premier, noi credem că există resurse umane politice în PNL pentru a propune alţi candidaţi de premier. Dacă asta e problema că nu există alţi oameni în PNL, decât Florin Cîţu, noi putem face propuneri din USR PLUS. (...) Pot să fiu şi eu şi poate să fie, din punctul meu de vedere, şi Cristian Ghinea, poate să fie şi Cătălin Drulă. Deci, avem candidaţi în USR PLUS. Putem să oferim un nume, dar cu condiţia că e un premier care să conducă un Guvern format din PNL, USR PLUS şi UDMR. Nu avem în vedere o altă formă de guvernare la care noi să participăm", a evidenţiat preşedintele USR PLUS. AGERPRES