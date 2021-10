"Peste 50 de milioane de euro din bani publici au fost daţi mită pentru primari PNL care l-au votat la Congres pe Cîţu cu mâna la nas. Restul administraţiilor locale, care au cerut disperat de bani pentru încălzire, spitale şi şcoli nu primit nici pentru hârtie igienică. Aici ajuns cinismul lui Iohannis şi Cîţu, aceasta este România feudală. Iohannis vrea să fie stăpân peste un popor de iobagi. Oraşele şi satele vor îngheţa la propriu, nu vor mai fi bani pentru căldură, spitalele şi şcolile nu vor avea cu ce să plătească aceste facturi. Creşterea explozivă a preţurilor la energie şi gaze fără nicio măsură de compensare va face ca firmele să intre în colaps. Partidul Social Democrat nu poate să accepte acest lucru, de aceea vom depune plângere penală împotriva lui Cîţu. Vom merge până la capăt. Românii nu trebuie să sufere pentru ca Iohannis şi Cîţu să se răzbune pentru că am dat jos acest guvern", a afirmat Ciolacu într-o conferinţă de presă.

El a transmis că "Iohannis şi Cîţu au trimis nota de plată pentru congresul Partidului Naţional Liberal: sărăcie, foame şi frig".

"Iohannis şi Cîţu au condamnat peste 70% din populaţia României la cea mai cruntă iarnă din ultimii 30 de ani. Iohannis şi Cîţu au ales să se poarte cu propriul popor mai rău decât dictatorul Nicolae Ceauşescu. Românii vor sta în beznă şi frig pentru că nişte iresponsabili au plătit din banii românilor funcţiile lor de la Congresul PNL", a adăugat preşedintele PSD.

Legat de afirmaţiile şefului statului potrivit cărora alocările au fost făcute în funcţie de nevoile locale, nu de culoarea politică a primarilor, Ciolacu a spus: "Să intrăm într-o scenetă de prost gust? Este evident ceea ce se întâmplă. Problema nu este că are ceva cu PSD, ci ce are cu oamenii, ce are cu românii. Poate domnul Iohannis a uitat chiar că este preşedintele tuturor românilor, nu preşedintele celor care reprezintă PNL şi au votat cu Cîţu la Congres".

Liderul social-democrat a mai afirmat că ar fi vorba de abuz în serviciu din partea premierului Florin Cîţu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a susţinut, la rândul său, că banii au fost împărţiţi pe criterii politice.

"Domnul Cîţu şi-a plătit nota de plată pentru congresul PNL din bani publici. Am auzit în ultimul timp foarte multe speculaţii de blat, dar domnul Cîţu a demonstrat că este un jaf din banii publici, un jaf făcut de domnul Cîţu şi de Partidul Naţional Liberal. Ce face în acest moment acest guvern demis este pur şi simplu bătaie de joc la adresa sutelor de mii de copii, sutelor de mii de pensionari, persoanelor cu dificultăţi, dar, mai mult, proiectelor aflate în derulare în toate comunităţile din România. (...) Dacă vă uitaţi în anexa acestei hotărâri de Guvern, veţi vedea cât de mare este ticăloşia. Nu există niciun fel de criteriu prin care au fost împărţiţi banii, numai criteriul politic.(...) Nu există nici un municipiu reşedinţă de judeţ condus de un coleg de-al meu din Partidul Social Democrat care să primească un leu, nu există niciun judeţ condus de un coleg de-al meu din Partidul Social Democrat şi municipiu reşedinţă de judeţ care să primească bani pentru români", a adăugat Ştefan.

El a spus că, în schimb, judeţele conduse de edili din partea Partidului Naţional Liberal au primit sume între 600.000 lei şi 10 milioane lei pentru municipiile reşedinţă de judeţ.

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a afirmat că "este inacceptabil ca un premier să-şi verse frustrarea doar pentru că nu mai este premier".

"Este cea mai mare mojicie politică la care am asistat cu toţii această împărţire absolut înnebunească acestor fonduri. 70% din din ţară pare că e condamnată la boală frig şi, de ce nu am putea merge până acolo, de la ce vedem noi că se întâmplă în spitale momentul, încât să spunem la moarte. Este inacceptabil ca un premier să-şi verse frustrarea doar pentru că nu mai este premier în momentul de faţă şi că n-a trecut testul unei moţiuni de cenzură. Îi aduc aminte domnului premier că şi la Galaţi, acolo de unde vin, a strâns, la un moment dat, nişte voturi. Pe oamenii aceia, susţinători ai lui, astăzi i-a condamnat la subdezvoltare, pentru că nu vom avea de unde să acoperim până la finalul anului cheltuielile aferente", a adăugat Pucheanu.

Guvernul a alocat peste 1 miliard de lei din Fondul de rezervă pentru proiectele locale, o parte din sumă urmând să acopere şi costurile privind serviciile de asistenţă socială şi de protecţie a copiilor plătite de consiliile judeţene, a anunţat miercuri ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila. AGERPRES