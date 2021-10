Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, consideră că președintele Klaus Iohannis are, în ultima perioadă, un comportament „total diferit" faţă de perioada în care a avut cu acesta un parteneriat „serios".

Ludovic Orban a vorbit despre comportamentul lui Klaus Iohannis după ce Guvernul Cîțu a fost demis

"Am declarat la finalul Congresului PNL că parteneriatul meu cu Klaus Iohannis a încetat. (...) Din păcate, comportamentul preşedintelui din ultima perioadă a fost total diferit faţă de comportamentul lui din perioada în care am avut un parteneriat serios în cei patru ani în care am condus partidul, parteneriat care a condus la victorii deosebite, parteneriat care, până la urmă, a dus la alegerea preşedintelui Iohannis cu cel mai mare scor pe care l-a înregistrat un candidat de dreapta în primul şi în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale", a afirmat, marţi, Orban, la Palatul Parlamentului.



În opinia sa, preşedintele este "într-un mare pericol". "Din păcate, în ultimele trei luni, eu personal nu îl recunosc pe Klaus Iohannis. (...) Este suficient să te uiţi pe pagina de Facebook a preşedintelui ca să vezi starea de spirit a celor care comentează ca să îţi dai seama că preşedintele este într-un mare pericol", a susţinut Ludovic Orban. AGERPRES.

Moțiunea de cenzură a trecut cu un scor istoric

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și susținută de USR și AUR a fost adoptată marți. Guvernul condus de Florin Cîțu a fost astfel demis, după aproape 11 luni de la învestire și la o lună de la retragerea USR-PLUS de la guvernare.

Scorul din Parlament pentru anularea puternii PNL este unul istoric, fiind cel mai mare număr de voturi înregistrat la o moțiune de cenzură în România post-decembristă, anume 281. Urmează ca președintele Klaus Iohannis să convoace la consultările partidelor, pentru creionarea unei majorități care să susțină un nou guvern.

Citeste si: VIDEO Declarațiile președintelui Iohannis, la o zi după ce Guvernul...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »