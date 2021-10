El a fost întrebat la TVR 1 dacă nu s-ar pune problema sau nu s-a discutat, la un moment dat, despre instituirea stării de urgenţă având în vedere creşterea galopantă a numărului cazurilor de COVID-19.

"În acest moment nu s-a discutat aşa ceva. Păi, vă daţi seama că sunt oameni care sunt vaccinaţi şi sunt deja aproape 6 milioane de persoane care sunt vaccinate, pare bizar pentru aceste persoane să fie într-o stare de urgenţă, când sunt foarte multe persoane care nu au dorit să se vaccineze şi atunci nu poţi să îi pedepseşti pe unii pentru că unii chiar nu au dorit să se vaccineze. Adică nu putem să spunem că nu am avut vaccin. Am avut vaccin în România, avem vaccin, am fost prima ţară din Uniunea Europeană care a avut... a permis vaccinarea cu buletinul oriunde în România", a subliniat Florin Cîţu.

Întrebat dacă, aşa cum este situaţia, sistemul sanitar este aproape de colaps şi dacă acesta poate gestiona atâtea cazuri de COVID, el a răspuns: "Nu, nu, avem resurse... Este, bineînţeles, o presiune pe sistemul sanitar şi de aceea trebuie să ne vaccinăm".

"Problema este că dacă ne-am vaccina sau problema noastră este sistemul sanitar care are acum o presiune pe el. Deci aici este problema noastră, dar dacă lumea s-ar vaccina, ar reduce presiunea pe sistemul sanitar", a susţinut premierul. AGERPRES

Citeste si: 113 persoane erau internate la Spitalul de Boli Infecțioase...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »