Nicușor Dan, comparație între fața Bucureștiului de acum și cea din mandatul Gabrielei Firea

Într-un interviu acordat B1Tv, edilul general a mai precizat că pentru o comparaţie echitabilă, rezultatele celor două administraţii ar trebui analizate la sfârşit de mandat.

"Nu există un singur indicator unde Bucureştiul sub Nicuşor Dan să fie mai rău decât era Bucureştiul sub Gabriela Firea. Cişmigiul nu arăta mai bine sub Gabriela Firea. (...) În Parcul Cişmigiu nu mai există bănci cu şipci rupte. Bineînţeles că nu am avut bani să cumpărăm bănci noi. Dar aleile sunt măturate. Am curăţat statui, pentru că bucureştenii s-au plâns că parcul arată prost, pentru că statuile sunt murdare. De asta am curăţat statuile. Şi o să facem asta şi în celelalte parcuri. Am tuns iarba", a spus edilul general.

Potrivit acestuia, angajaţii companiilor municipale nu au mai fost interesaţi să lucreze în momentul în care au aflat că societăţile respective vor fi închise. Nicuşor Dan a atras atenţia şi asupra preţurilor practicate de către companiile municipale.

"Pe tot ce înseamnă întreţinere de parcuri, de exemplu - dar în toate celelalte zone e la fel - ce plătea primăria înainte de companii era cam cu 30-40% mai puţin decât ce a plătit primăria după companii. Asta e cifra globală. În piaţă, dacă vrei să coseşti metrul pătrat de iarbă, este 20 de bani. La primărie, la Compania de Parcuri, dacă vrei să coseşti metrul pătrat de iarbă, era un leu şi mai costa încă un leu ca să strângă iarba cosită înainte. Deci, preţuri de felul acesta care s-au dus în salarii de director", a afirmat Nicuşor Dan.

El a spus că actuala administraţie şi-a propus să desfiinţeze într-o primă etapă 16 companii, cu 2.700 de angajaţi.

"Pentru moment suntem la 14 din 16 desfiinţate. Sunt uriaşe probleme tehnice când vrei să faci lucrul acesta. Dacă le desfiinţezi pur şi simplu, rişti ca toate echipamentele pe care Municipalitatea le-a cumpărat pentru aceste companii să fie scoase la licitaţie şi să fie câştigate pe un preţ derizoriu de cine vine la acea licitaţie. Ai probleme în momentul în care... pe anumite lucrări, aceste companii făceau, de exemplu, dirigenţia de şantier, cum e Compania de Dezvoltare Durabilă. Nu poţi să o închizi, pentru că laşi şantierul fără diriginte. Trebuie să găseşti un diriginte... Deci au fost probleme tehnice nenumărate, dar una pesta alta, în momentul acesta suntem la 14 din 16, pentru care tot ce a ţinut de noi am făcut şi mai departe este treaba lichidatorului şi a judecătorului să închidă. Şi nu am pierdut din patrimoniul lor, cum am fi putut să o facem dacă am fi acţionat neglijent", a susţinut edilul.

Nicuşor Dan a menţionat că vor fi menţinute "pentru moment" companiile care se ocupă de: deratizare şi dezinsecţie, de mentenanţa semafoarelor, de iluminatul public.

"Ei aşteaptă reorganizarea primăriei pentru a veni în interiorul primăriei, bineînţeles, pe grila pe care o să o facem în momentul acela. Bineînţeles, companiile au fost o uriaşă gaură neagră. Şi-au cumpărat maşini, sedii, tot ce vrei şi ce nu vrei. Sunt şi nişte rapoarte ale Ministerului Finanţelor şi câteva dosare la DNA pe ce s-a întâmplat cu fondurile care au fost alocate la aceste companii. De exemplu, pe parcuri, noi avem ALPAB care a rămas, ca administraţie, iar pentru aceeaşi activitate am avut şi companie de parcuri, şi companie de arbori, şi companie de agrement. Şi toate aceste instituţii făceau acelaşi lucru. Se ocupau de parcuri şi după cum s-a văzut, nici nu o făceau prea grozav", a declarat el. AGERPRES.