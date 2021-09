Deputații USR PLUS s-au exprimat pentru reglementarea parteneriatului civil, cei din AUR și PSD au fost împotrivă și liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a menționat că, în cadrul grupului, sunt două opinii.

„USR PLUS este pentru parteneriatul civil. Hai să ne revenim, să fim în UE! De ce să fim codaşii Europei? Dacă vrem să creştem natalitatea, atunci vom reglementa şi parteneriatul civil. USR PLUS este pentru reglementarea parteneriatului civil, pentru că România trebuie să fie o ţară care se dezvoltă”, a afirmat deputatul USR PLUS Simina Tulbure.