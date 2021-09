Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş reiterează duminică seara că formaţiunea nu se întoarce la guvernare decât în condiţiile deja expuse - alt premier şi calendar clar de reforme.

"Nu am discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme. Consider declaraţiile liberalilor o încercare ridicolă de influenţare a alegerilor din USR PLUS", a scris Cioloş pe pagina sa de Facebook.