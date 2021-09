Cîţu a adăugat că Ghinea a fost "o surpriză plăcută".



"Am lucrat foarte bine cu domnul Ghinea şi recunosc că fost o surpriză plăcută. Nu-l ştiam dinainte foarte mult, dar am lucrat foarte bine şi o mare parte din succesul acestui PNRR i se datorează domniei sale. A lucrat foarte ok. E un om care nu a ieşit să atace sau să zică ceva, deci nu e un om care a intrat în această luptă după aceea, e un om care îşi vede de treabă în continuare. De astfel de oameni avem nevoie în Guvernul României", a afirmat Florin Cîţu la B1 TV. AGERPRES