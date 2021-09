De asemenea, Barna spune că şi el a făcut declaraţii publice pentru accelerarea procesului de vaccinare şi a unor măsuri mai stricte, în condiţiile în care, susţine liderul USR PLUS, poziţia publică a premierului era la începutul verii, în sensul relaxării.

"La acel moment eram singurul care acolo, la Guvern (...) le spuneam jurnaliştilor: 'e nevoie de accelerarea presiunii pe vaccinare, e nevoie de măsuri cum au luat celelalte state'. Chiar am propus varianta aceea ca la mall, în week-end, să meargă cei vaccinaţi şi atunci au fost 2-3 zile de mare rumoare - cum îşi permite USR PLUS să propună măsuri de prevenţie, când premierul ne spune că nu trebuie să discutăm de valul 4, că nu e niciun pericol? Vedem acum că exact ce am anunţat se întâmplă, că ceea ce a făcut Ioana Mihăilă aproape în fiecare săptămână mergând la premier şi spunându-i că trebuie să luăm măsuri de pregătire - şi premierul le-a ignorat, vedem că acum, iată, ajunge şi premierul la această concluzie de bun simţ. Am sentimentul de Tăriceanu care ne spunea că nu o să vină criza economică în România, criza e pentru restul planetei. Aşa a fost şi Florin Cîţu prin iunie spunând: 'Valul 4? Nu, noi suntem ok, am trecut' ", a declarat Barna, la Digi 24.

Potrivit acestuia "propriile inacţiuni" ale premierului au generat situaţia actuală.

"Responsabilitatea pentru aceste măsuri neluate e fix la cel care şi-a asumat coordonarea campaniei de vaccinare pentru că în toate ţările normale, cu premier responsabil, această campanie de vaccinare era coordonată de Ministerul Sănătăţii. La noi, în mod expres, încă de la momentul Vlad Voiculescu, dinainte, premierul a spus: 'nu, campania de vaccinare o coordonez eu pentru că eu mă pricep cel mai bine la acest lucru'. Şi vedem acum rezultatele", a adăugat copreşedintele USR PLUS. AGERPRES

